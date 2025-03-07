"Бьет - значит любит?" Виды насилия, которые вы не замечаете в отношениях и почему их нельзя терпеть

О насилии в отношениях сейчас говорят много и объясняют, какое поведение партнёра терпеть нельзя. Однако чаще всего жертвы считают, что партнер устал, это была случайность или же даже не замечают, как ими манипулируют.

Какие есть виды насилия в отношениях и почему их нельзя терпеть, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, если вам знакомы такие фразы: "Он просто устал", "Это я виновата, довела", "Ну, он же потом извинился...", стоит остановиться и смотреть в дальнейшем с другой стороны.

Насилие в отношениях - это не только синяки или крики. Это ловушка, в которой один человек контролирует, унижает и ломает другого, а жертва постепенно привыкает к такой "любви".

Давайте разберемся, какие бывают виды насилия и почему никогда нельзя терпеть их во имя отношений.

Физическое насилие

Классика жанра - удары, толкания, заламывание рук, пинки, блокирование выхода из комнаты.

"Важно помнить: удар - это не "случайность", не "эмоции", а сознательное действие. И если это произошло раз, то, к сожалению, повторится", - подчеркивает специалист.

Психологическое насилие

"Ты никому не нужна", "Без меня ты пропадешь", "Кто тебя еще выдержит?" - если партнер постоянно обесценивает, приносит, контролирует и заставляет сомневаться в себе, это не просто "сложный характер". Это психологическое насилие, которое разрушает самооценку и уверенность в себе.

Экономическое насилие

Когда один партнер лишает другого финансовой свободы: запрещает работать, забирает деньги, заставляет выпрашивать стоить даже на самом необходимом. Такой человек хочет контролировать не только финансы, но и каждый аспект вашей жизни. Насилие в отношениях бывает разных видов и ни одно из них терпеть нельзя (фото: freepik.com)

Сексуальное насилие

Это не только принуждение к интиму. Это также игнорирование ваших желаний, побуждение к сексу после ссор, манипуляции типа "докажи, что любишь".

"Секс - это обязанность" - миф, который оправдывает насилие. Взаимное согласие - вот единственная норма здоровых отношений", - подчеркивает коуч.

Социальное насилие

Когда партнёр изолирует вас от друзей, родных, заставляет бросить работу или учёбу, контролирует каждое ваше движение.

"Мне не нравится твоя подруга", "Не пиши маме, она только лишний раз тебя нервирует" - под видом заботы вас постепенно отрывают от окружения, чтобы вы остались полностью зависимой от обидчика", - добавляет эксперт.

Почему это нельзя терпеть?

Потому что насилие не проходит само собой.

Потому что обещания "больше никогда" не работают.

Потому что с каждым разом принятие смещается, и то, что когда-то показалось неприемлемым, становится нормой.

Потому что любовь не имеет ничего общего со страхом.

Что делать?

"Первый шаг - признать проблему. Второй - найти поддержку (друзья, родные, психолог). Третий - действовать, если даже страшно. Вы заслуживаете безопасности, уважения и счастливой жизни без насилия. И никакое "извини, я не хотел" не стоит вашего здоровья и спокойствия", - резюмирует Виталий Курсик.

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