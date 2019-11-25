Азовське море спіткала аномалія: у мережі з'явилося відео

Азовське море виявилося в деяких частинах висушеним, так як із-за природних катаклізмів, а саме вітру, його спіткала аномалія. Про це повідомляють у Telegram-каналі Life shot. Таким чином Азовське море на території Росії перетворилося на певній частині в пустелю.

"Азовське море перетворилося на пустелю. З-за сильних вітрів берегова лінія в Таганрозькій затоці відступила вглиб на кілька кілометрів", - сказано у підписі до відео.

Аномалія на Азовському морі (YouTube)

У ролику показано, як люди, які прийшли на мілину, дуже радіють тому, що море висохло. Наголошується, що це жителі російського міста Таганрога. Зазначимо, що води немає приблизно на 1,5 кілометра. На її місці залишився мул і пісок, які замерзли з-за сильного морозу.

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