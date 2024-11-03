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Автор детского мультика "Рататуй" оказался в тюрьме из-за педофилии

Кадр из мультика "Рататуй"
Автор: Иванна Пашкевич

Художника студий Disney и Pixar Бухалема Бучибу признали виновным в причастности к сексуальному насилию над детьми. Мужчина был приговорен в Париже к 25 годам тюремного заключения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Le Figaro.

Насилие над детьми

Расследование показало, что в течение многих лет Бучибу финансировал онлайн-трансляции, в ходе которых происходило насилие детей. К моменту раскрытия дела ему было 56 лет.

По информации СМИ, с 2012 по 2021 год он систематически платил за эти акты насилия и наблюдал за ними через интернет в прямом эфире.

Маленькие дети из Филиппин в возрасте от трех до десяти лет становились жертвами его "развлечений".

По данным издания Le Figaro, количество оплачиваемых им трансляций достигало сотен, и пострадавших могло быть до тысячи. На эти прямые эфиры Бучибу потратил около 50 тысяч евро.

Какой приговор суда

Европол начал расследование деятельности аниматора в 2019 году после обнаружения подозрительных денежных переводов на Филиппины. Кроме того, в 2014-м он уже был арестован и осужден за изнасилование своей восьмилетней падчерицы, однако состоялся условным сроком в два года.

Новый судебный процесс проходил с 29 по 31 октября, и следствию удалось доказать его причастность к двум сотням трансляций, за каждую из которых он платил от 50 до 100 евро (от пяти до десяти тысяч рублей). Бучиба признал свою вину, раскаялся и попросил прощения.

Сначала ему грозило 40 лет тюремного заключения, но в итоге суд назначил 25 лет, а также 20 лет надзора после увольнения.

Кто такой Бухалем Бачибу

Дизайнер Бухалема Бучибу начал свою карьеру в 1988 году и участвовал в создании таких проектов, как "Утиные истории", "Чудеса на виражах", "Черный Плащ", мультфильмы о Гуфи и Винни-Пухе, а также "Лело и Стич" , "Тарзан", "Рататуй" и "Как приручить дракона". Его последняя работа - мультфильм "Элементарно", номинированный на премию "Оскар" в прошлом году.

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