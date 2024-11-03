Автор детского мультика "Рататуй" оказался в тюрьме из-за педофилии

Художника студий Disney и Pixar Бухалема Бучибу признали виновным в причастности к сексуальному насилию над детьми. Мужчина был приговорен в Париже к 25 годам тюремного заключения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Le Figaro .

Насилие над детьми

Расследование показало, что в течение многих лет Бучибу финансировал онлайн-трансляции, в ходе которых происходило насилие детей. К моменту раскрытия дела ему было 56 лет.

По информации СМИ, с 2012 по 2021 год он систематически платил за эти акты насилия и наблюдал за ними через интернет в прямом эфире.

Маленькие дети из Филиппин в возрасте от трех до десяти лет становились жертвами его "развлечений".

По данным издания Le Figaro, количество оплачиваемых им трансляций достигало сотен, и пострадавших могло быть до тысячи. На эти прямые эфиры Бучибу потратил около 50 тысяч евро.

Tanishing bu Buxalem Buchibu Ratatuy multikini rassomi va boshqa multiklarni ham

59 yoshli grafik дизайнер.

Pedofilizm va odam savdosi bilan shug'ullangan

2012-2021 yilgacha Fillipindagi zo'ravon ayollarga darkweb orqali ko'rstamalar bergan

Ko'rsatmalar?

pic.twitter.com/9Ot1FbIvGh — RustamAkh (@TweetsAkh) November 2, 2024

Какой приговор суда

Европол начал расследование деятельности аниматора в 2019 году после обнаружения подозрительных денежных переводов на Филиппины. Кроме того, в 2014-м он уже был арестован и осужден за изнасилование своей восьмилетней падчерицы, однако состоялся условным сроком в два года.

Новый судебный процесс проходил с 29 по 31 октября, и следствию удалось доказать его причастность к двум сотням трансляций, за каждую из которых он платил от 50 до 100 евро (от пяти до десяти тысяч рублей). Бучиба признал свою вину, раскаялся и попросил прощения.

Сначала ему грозило 40 лет тюремного заключения, но в итоге суд назначил 25 лет, а также 20 лет надзора после увольнения.

Кто такой Бухалем Бачибу

Дизайнер Бухалема Бучибу начал свою карьеру в 1988 году и участвовал в создании таких проектов, как "Утиные истории", "Чудеса на виражах", "Черный Плащ", мультфильмы о Гуфи и Винни-Пухе, а также "Лело и Стич" , "Тарзан", "Рататуй" и "Как приручить дракона". Его последняя работа - мультфильм "Элементарно", номинированный на премию "Оскар" в прошлом году.