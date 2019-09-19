Автор Акта про незалежність України: помер відомий письменник

Помер легендарний український письменник (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Він був Героєм України і організатором Товариства української мови

У Львові помер письменник, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Тараса Шевченка, член Спілки письменників, депутат Верховної Ради I скликання, Герой України Роман Іваничук. Про це повідомила керівник прес-служби Львівського міського голови Христина Процак.

Роман Іванович Іваничук народився 27 травня 1929 року в Івано-Франківській області в родині вченого-геоморфолога. Закінчив Коломийську гімназію, а після, за наполяганням батька – вступив на геологічний факультет Львівського університету ім. І. Франка. Через кілька років кинув навчання, так як мріяв стати філологом.

Рік Іваничук пропрацював вчителем у школі, а в 1948 році знову вступив в університет на факультет української філології. Через рік його виключили за "антирадянську діяльність", так як він ходив на заняття в вишиванці і не хотів вступати в комсомол. Після цього Іваничук відслужив три роки в армії в Азербайджані, і в 1953 році знову повернувся на факультет філології. Працював учителем української мови і літератури в школі.

Роман Іваничук (Фото: Marian Striltsiv/ZIK)

Вперше опублікував свою новелу в 1954 році – в студентському альманасі, а в 1958 році вийшла його перша книга – збірка новел "Прут несе кригу". У 1961 році Іваничук переїхав до Львова і став працювати в редакції журналу "Жовтень". У 1968 році опублікував свій перший історичний роман "Мальви". За цей роман його жорстоко критикували, проте письменник саме завдяки йому отримав популярність.

Роман Іваничук також займався громадською та політичною діяльністю. Був членом КПРС і делегатом XXVII з'їзду КПРС, а також в 1980 році представляв УРСР на черговій сесії Генеральної асамблеї ООН. У 1988 році став одним з організаторів Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка, Народного руху України. У 1990 році був обраний народним депутатом УРСР і брав участь у підготовці та прийнятті Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і Акту про незалежність України від 24 серпня 1991 року.

Роман Іваничук (Фото: zolochiv.net)

У 2009 році отримав звання Героя України за самовіддане служіння Україні та значний внесок у духовне відродження Української держави, плідну літературну і громадську діяльність.

Написав більше 20 історичних романів, які були переведені на багато іноземних мов. Його авторству належать: "Мальви", "Червлене вино", "Місто", "Манускрипт з вулиці Руської", "Четвертий вимір", "Орда", "Нещоденний щоденник".