Автомобілістів чекає приголомшливий сюрприз: гряде подорожчання в 10 разів

У Києві планують підвищити вартість паркування для автомобілів у 10 разів. Пов'язано це з тим, що паркувальних місць не вистачає, а кількість автомобілів тільки зростає. За 2019-й рік додалося 150 тисяч авто, що дорівнює 15% авто від загального числа, порівняно з 2018-м роком. Пов'язано це з тим, що українці купують і розмитнюють "євробляхи". При такому різкому збільшенні кількості авто в місті посилюється проблема нестачі паркувальних місць, а в Києві їх всього 50 тисяч.

Дмитро Рахматуллін, начальник інспекції по паркованию і заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА заявив, що зараз фахівці займаються розробкою нових схем організації дорожнього руху, оптимізують дорожні знаки, розмітку і паркувальні місця, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, передбачають паркомісця для таксі. Незважаючи на стабільне поліпшення дорожніх умов, багато водіїв скаржаться, що паркувальних місць у місті не вистачає. А інспекція по паркованию без розбору прибирає з вулиць автомобілі.

"Ми евакуюємо з вулиць тільки ті автомобілі, які злісно порушують правила парковки і стоянки. Виключення не робимо нікому! Навіть якщо це автомобіль крутого бізнесмена, голови Верховного суду, генерального прокурора або депутата Верховної ради. Якщо порушив – штрафуємо без розбору. З 2 липня 2019 міськими паркувальними інспекторами з метою покарати порушників винесено 6111 постанов (станом на 22.12.2019). Загальна сума штрафів виписана на 2 мільйони 529 тисяч 150 гривень. З них сплачено квитанцій на більш ніж 1,75 мільйона гривень. Відсоток оплати становить 65%. Також ми зачищаємо дороги від припаркованих авто, через які виникають затори. Іноді автомобілісти паркуються в ряд, займаючи одну смугу проїжджої частини саме в годину пік. У таких випадках інспекція уповноважена забирати авто, навіть якщо порушення не суттєве, і робиться це без участі патрульної поліції", – пояснює Рахматуллін.

Ще одна функція роботи інспекції – це перевірка оплати паркування, чим і займаються інспектори. Робиться це поки вручну, що займає багато часу в інспекторів. Виявляється, для інспекції по парковці досі не куплений і не переданий програмно-апаратний комплекс, який повинен спростити їхню роботу. Хоча багато міст України вже такі закупили і успішно використовують.

Скільки буде коштувати паркування в Києві

Вартість паркування в Києві залежно від паркувальної зони різниться від 5 до 10 гривень на годину. Цей тариф тримається в столиці вже кілька років. Влада міста хоче значно збільшити вартість паркування. Але, для перегляду тарифу у столичній мерії немає повноважень. Як запевняє Дмитро Рахматуллін, мерія неодноразово зверталася в Кабмін і Верховну Раду, щоб отримати такі повноваження, але поки безрезультатно.

"Яким саме повинен бути тариф за паркування, кожне місто має визначати сам для себе. І нам необхідні такі повноваження. При вартості паркування в центрі Києва в 10 гривень за годину, ми зараз фіксуємо 100% заповнені паркувальні місця в першій зоні. На жаль, такий тариф вже давно застарів. Люди залишають свій автомобіль на цілий день, а це до 10 годин часу за 10 гривень на годину становить 100 гривень в день. І в більшості своїй – не платять! Адже штраф за несплату їх теж не лякає – максимально це 200 гривень. При цьому, якщо оплатити його протягом 10 днів з 50% знижкою, то виходить все ті ж 100 грн. У підсумку, ми маємо якусь гру в рулетку: не оштрафували за не оплату – виграв 100 грн. Оштрафували – сплатив 100 гривень за день паркування. Тому ми хочемо ввести обмеження за кількістю допустимих годин парковки в залежності від зони, наприклад, тільки на 2-3 години в центрі. Тариф за паркування повинен бути збільшений в центральній частині міста суттєво – як мінімум до 50 гривень на годину. Також повинні бути збільшені штрафи. Це буде додатковим стимулом для людей шукати вільні місця на парковках або залишати авто біля метро і пересуватися по місту на громадському транспорті", – запевняє Дмитро Рахматуллін.

Де шукати паркування

Чиновник заявив, що в Києві предостатньо паркінгів і парковок, де можна паркуватися в центрі міста.

"На сайті "Київтранспарксервісу" є детальна інформація про місця для паркування. Там позначені всі паркувальні місця в ТЦ, ТРЦ, вказані звичайні паркувальні майданчики. Зараз шукаємо цифрове рішення про те, як інтерактивно інформувати водіїв про наявність вільних паркувальних місць в тому чи іншому місці. До речі, коли ми почали активно забирати авто у центрі міста, то паркувальний майданчик в Цумі почав стрімко наповнюватися авто (годину парковки тут коштує 50 гривень). І в дні активної евакуації завантаження паркінгу в Цумі досягає 100%. Люди зрозуміли, що просто так кидати автомобіль – дуже дорого, і можна на 1-3 дні залишитися без машини. Водіям просто лінь шукати паркінги в місті! Їм простіше кинути машину десь ближче", – підкреслює Дмитро Рахматуллін.

Нагадаємо, що у Китаї в результаті обвалення паркування загинули 8 осіб.