В автокатастрофе погиб молодой украинский актер

Детали трагедии

Сообщается, что вместе с Романом в аварии погиб его брат. Они ехали к матери.

Роман Новак (фото: сайт Молодого театра)

"Друзья, большое горе в семье Молодого театра. В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака. До сих пор не можем поверить в эту страшную весть. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу!" - говорится в заметке.

Отметим, что несмотря на юный возраст, актер успел сыграть во многих спектаклях Молодого театра в Киеве.

В его арсенале есть роли в таких спектаклях, как "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон в летнюю ночь", "Хомо ферус, или сука-любовь!", "Цап-ка-цап", "Шинель".

Роман Новак (фото: сайт Молодого театру)