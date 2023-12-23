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В автокатастрофе погиб молодой украинский актер

Роман Новак (фото: сайт Молодого театра)
Автор: Иванна Пашкевич

В автокатастрофе погиб 24-летний украинский актер Роман Новак. Он играл в Молодом Театре в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Молодого театра.

Детали трагедии

Сообщается, что вместе с Романом в аварии погиб его брат. Они ехали к матери.

Роман Новак (фото: сайт Молодого театра)

"Друзья, большое горе в семье Молодого театра. В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака. До сих пор не можем поверить в эту страшную весть. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу!" - говорится в заметке.

Отметим, что несмотря на юный возраст, актер успел сыграть во многих спектаклях Молодого театра в Киеве.

В его арсенале есть роли в таких спектаклях, как "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон в летнюю ночь", "Хомо ферус, или сука-любовь!", "Цап-ка-цап", "Шинель".

Роман Новак (фото: сайт Молодого театру)

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