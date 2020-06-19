Автохам розмахував пістолетом на дорогах Києва, тому що "велика людина в Укроборонпромі"

У Києві автохам погрожував пістолетом водієві, який не хотів поступатися дорогою та пропускати машину. Як з'ясувалося пізніше, озброєним автомобілістом виявився колишній член правління заводу "Артем" (Укроборонпром).

Інцидент стався вранці 19 червня на вулиці Героїв Сталінграда. Про це йдеться в повідомленні групи "ЗупиниЛося" у Facebook.

Про конфлікт розповів водій, якому погрожували розстрілом прямо за кермом.

За його словами, водій Toyota Avensis намагався у порушення ПДР перелаштовуватися з правого ряду і влізти перед ним, став нахабно підрізати авто та тіснити з дороги.

"На питання, що він робить, я почув, що мені треба відкрити очі та пропустити його, бо він поспішає... Після моєї відмови, на мене посипалися лайка та погрози. Мене назвали шмаркачем, з яким немає часу розбиратися. А потім... чоловік вихопив пістолет і промовив (цитую дослівно): "Я тебе вб'ю, і буду потім шкодувати про це", - розповів Олександр Лясковський.

Тоді чоловік вирішив пропустити озброєного водія "від гріха подалі", поїхав слідом і викликав поліцію. З ним відразу зв'язалася патрульна служба, і вже через 5 хвилин обох зупинив наряд.

"Я відразу попередив поліцейських, що у водія Тойоти пістолет. Поки чекали приїзду оперативної групи, чоловік підійшов до мене і повідомив, що він "велика людина в Укроборонпромі", і що він "все вирішить", а мені, "сопляку, не треба було в це лізти", - пише Лясковський.

Автохам заявив поліцейським, що пістолет знайшов 20 років тому.

"З мене взяли свідчення і відпустили, повідомивши, що зв'яжуться пізніше. Водій Тойоти в супроводі поліцейських відправився у відділок. Звуть його Винниченко Віктор Миколайович - він хтось там в Укроборонпромі, і мабуть, досі вважає, що це відкриває перед ним усі двері та дає право розмахувати пістолетом і погрожувати вбити кожного за найменшу непокору!" - обурюється киянин.

У Києві екс-член правління заводу "Артем" погрожував водієві пістолетом (Фото: facebook.com/zupynylosia)

Раніше ми писали про те, що у Києві неадекватний водій на джипі наїхав на велосипедиста, але для нього це закінчилося плачевно.

Нагадаємо також, що в квітні у Києві водій елітного авто влаштував стрілянину на дорозі.