Автохам з битою напав на молоду сім'ю в Києві: скандал отримав несподіване продовження

В Києві водій з битою напав на молоду сім'ю , яку на своєму авто з написом "LEGIONER" на номерах підрізав на дорозі. Інцидент зняли на відео постраждалі, і ситуація викликала резонанс у суспільстві, після чого автохам сам зв'язався з потерпілими.

Про це 25 травня повідомила Катерина Деряга у своєму Facebook .

Вона також поділилася подробицями події і розповіла, як обернулася історія, а також подякувала небайдужим громадянам за реакцію.

Як стався напад на дорозі

Вчора вдень перед автомобілем Ford, в салоні якого їхала дівчина з чоловіком, на вулиці Здолбунівська перед поворотом на Драгоманова вискочив легковик Volkswagen, і змусив подружжя зупинитися. Водій-качок, який вийшов з "LEGIONERа", почав сперечатися з молодими людьми, які доводили, що саме він порушив правила дорожнього руху.

Тоді автохам дістав з багажника биту та пішов назустріч киянам, а коли ті почали їхати, завдав ударів по голові водієві та по машині.

Після цього спортсмен сів у свій транспорт і рвонув геть з місця події.

Постраждалі викликали "швидку" і патрульну поліцію, написали заяву про напад за такими кримінальними статтями: хуліганство, напад з нанесенням легких тілесних ушкоджень, пошкодження майна. За словами постраждалої сторони, правоохоронці заяву прийняли неохоче.

Катерина Деряга розповіла про напад водія-качка з битою на дорозі (фото: facebook.com / Катерина Деряга)

Ким виявився автохам-спортсмен

Відео інциденту на дорозі з розповіддю про напад на її сім'ю опублікувала на Facebook-сторінці Катерина Деряга, концертний директор відомого коміка Дяді Жори, стронгвумен. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

Повідомлення зібрало масу коментарів і репостів. Незабаром небайдужі користувачі мережі з'ясували ім'я нападника-водія авто з написом "LEGIONER" замість номерних знаків. Ним виявився Євген Менесенко 1989 року народження - уродженець Генічеська під Херсоном.

Чоловік займається пауерліфтингом. У нього дружина і є дитина.

Водій-"LEGIONER" Євген Менесенко (фото: facebook.com / Катерина Деряга)

Нападник сам зв'язався з постраждалими

Після того як ситуація набула широкого розголосу, кривдник Євген Менесенко зв'язався з родиною Катерини.

"Повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, приніс кожному потерпілому свої вибачення, компенсував матеріальний збиток, який був заподіяний", - розповіла вона.

Крім того, Менесенко заявив про готовність нести відповідальність за свої дії згідно із законодавством України.

Так, Катерина додала, що нині - після поданої заяви в поліцію - правоохоронці ведуть процесуальні дії "повним ходом".

"За злочин має бути покарання! Всім низький уклін!.. Допомагайте один одному, цінуйте і поважайте!",- пише Деряга.

За фактом нападу автохама з битою ведеться розслідування (фото: facebook.com / Катерина Деряга)

Реакція поліції та новий "герой" скандалу

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко поінформував у своєму Facebook, що за фактом цього інциденту з нападом автохаму з битою на киян поліція розшукує.... якогось Романа Романюту, 1978 року народження - саме його підозрюють "у нападі на авто, побитті людей і трощу авто".

Заступник міністра звернувся до громадян з проханням повідомити про місце знаходження підозрюваного, і запропонував Романюті самому зв'язатися з правоохоронцями.

"Якщо на відео не пан Романюта, а дуже схожа на нього людина, якій він дав у користування свій автомобіль, то чим швидше він про це повідомить органам поліції, тим буде краще для встановлення істини у справі та притягнення винного до відповідальності", - йдеться в публікації.

Також Геращенко навів фото розшукуваного чоловіка.

У МВС повідомили про нового підозрюваного (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Підозрюваний" висловився про свій розшук

Під постом заступника голови МВС користувачі інтернету написали, що, мовляв, "спортсменом" з битою був Євген Менесенко, а не Романа Романюта, і незабаром останній теж вирішив внести ясність в ситуацію.

Так, пан Романюта зазначив, що новина про свій розшук викликала у нього здивування, і до інциденту на дорозі з нападом на молоду сім'ю він не має ніякого відношення, що чоловік на знімку, який опублікувала Катерина Деряга, на нього не схожий, і взагалі поліцейські з ним не зв'язувалися.

Фото: скрін коментарів facebook.com/anton.gerashchenko.7

Через деякий час в пості Геращенко зникло фото Романа Романюти, і залишилося тільки відео нападу Євгена Менесенка з битою на людей в авто.