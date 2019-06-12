Замість автографа - поламана щелепа: коханець Лободи побив докучливого фаната

Коханець Лободи, відомий також як вокаліст і фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, серйозно посварився з одним із постояльців готелю в Мюнхені. Конфлікт закінчився бійкою, яка призвела до неприємних наслідків для обох. Про це 11 червня повідомила газета Das Bild.

В ніч на суботу, 8 червня, група зупинилася в Мюнхені в одному з фешенебельних готелів. Ліндеманн пив пиво в барі готелю разом зі знайомим і подругою на ім'я Лана.

В цей час до нього підійшов 54-річний житель Гамбурга і попросив співака зробити селфі, однак Ліндеманн йому відмовив. Після чого залицяльник почав ображати Лану. Фронтмен Rammstein хотів примусити його вибачитися перед жінкою, однак той не став і між чоловіками зав'язалася бійка.

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн (фото: instagram.com/lindemannofficial)

Ліндеманн вдарив кривдника ліктем в обличчя, після чого той одразу ж впав. Працівники готелю викликали поліцію. Медики діагностували перелом щелепи. Сам Ліндеманн ситуацію ще не коментував.

Нагадаємо, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.

До речі, також Лободу помічали з таємничим незнайомцем. Фото з чоловіком Світлана виклала на своїй сторінці в Instagram.