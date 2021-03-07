З автобусом відбувалося щось дивне: нові дані про ДТП з українцями в Польщі

Після ДТП з українським автобусом в Польщі очевидці свідчать несподівану інформацію. За даними постраждалих, які перебували у свідомості в момент аварії, за мить до ДТП транспортний засіб кидало зліва направо, поки він не перекинувся.

Про це двоє постраждалих розповіли в коментарі ТСН .

Пасажир злощасного автобуса Олексій Кріт розповідає, що був останнім, хто приєднався до поїздки. Через це йому довелося обрати собі місце в задній частині автобуса. Можливо, саме це і врятувало йому життя.

"Ми їхали, і автобус почало вправо-вліво кидати. Я пам'ятаю, як ми перекинулися на правий бік і просто нас несло по асфальту, а потім був удар – все. Біля мене сиділи хлопець з дівчиною. Дівчина була тут зі мною в готелі, а хлопець зламав хребет, ноги, дуже страшно", – поділився спогадами чоловік.

Також Кріт додає, що з автобусом в момент аварії відбувалося щось дивне.

"Автобус поводився неправильно, тобто, були такі якісь незрозумілі маневри водія. Виникає думка – можливо, водій трохи дрімав, а, можливо, технічний стан. Швидше за все, це технічний стан", – зазначив Кріт.

Інший пасажир Володимир Слетинський розповів про те, що відбувалося після інциденту.

"Заселили нас в готель, ну, це не готель, а гуртожиток навчальний, приїхали в поліцію, чекаємо наші речі, вантажимося в автобус і їдемо в Україну. Нас 15 осіб, бо кілька людей лежать у лікарні з тяжкими травмами", – повідомив він.

Що відбувалося з автобусом в момент аварії

За кілька секунд до жахливої ДТП пасажирський автобус різко знизив швидкість – ймовірно, водій почав гальмувати.

"Тахограф, наданий для розслідування, показує, що водій автобуса їхав зі швидкістю 96-97 км на годину, але безпосередньо перед аварією протягом останніх чотирьох секунд швидкість автомобіля впала з 95 до 45 км на годину", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що обидва водія на момент аварії були тверезими, в їх крові не виявили ні наркотиків, ні алкоголю. Ймовірно, причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням.