В автобусі "Одеса - Київ" поліцейські "винесли" пасажирів без COVID-сертифікатів: відео реакції людей

Як зазначається у публікації, правоохоронці затримали автобус на півтори години. Обурені такою затримкою пасажири самі стали вимагати від чоловіків без COVID-документів вийти, але ті вперто не бажали залишати свої місця.

Після цього поліцейські "винесли" порушників правил карантину з транспорту.

На кадрах видно, що одного з чоловіків, який навідріз відмовлявся залишати автобус, довелося силою виштовхувати з салону. При цьому інші пасажири підтримували дії правоохоронців.

"Дістали! Виводьте їх! Ура! Виводьте цих лосів!", - голосно кричала одна з жінок в автобусі.

Коли один "антивакс" залишився на вулиці, і правоохоронці повернулися в транспорт за другим, пасажири аплодували поліцейським, зустрічали вигуками "Спасибі вам велике! Ви найкращі!"

Чоловік без сертифіката, який залишився, став щось розповідати та доводити правоохоронцям про карантин і законодавство, мовляв - не маєте права вимагати COVID-посвідчення і на підставі чого його змушують це зробити.

"Та на підставі того, що ви задовбали тут всіх!" - відповіла за "копів" емоційна пасажирка.

Те, що відбувається в автобусі, зняв на камеру очевидець, після чого кадри розмістили в мережі.

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