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В автобусі "Одеса - Київ" поліцейські "винесли" пасажирів без COVID-сертифікатів: відео реакції людей

Автор: Володимир Костирін

В автобусі сполученням Одеса - Київ поліцейські проводили перевірку сертифікатів про вакцинацію у пасажирів, і у двох чоловіків таких документів не виявилося. Громадяни відмовлялися залишати салон і почали скандалити, в результаті чого почався конфлікт і зав'язалася штовханина.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Київ зараз".

Як зазначається у публікації, правоохоронці затримали автобус на півтори години. Обурені такою затримкою пасажири самі стали вимагати від чоловіків без COVID-документів вийти, але ті вперто не бажали залишати свої місця.

Після цього поліцейські "винесли" порушників правил карантину з транспорту.

На кадрах видно, що одного з чоловіків, який навідріз відмовлявся залишати автобус, довелося силою виштовхувати з салону. При цьому інші пасажири підтримували дії правоохоронців.

"Дістали! Виводьте їх! Ура! Виводьте цих лосів!", - голосно кричала одна з жінок в автобусі.

Коли один "антивакс" залишився на вулиці, і правоохоронці повернулися в транспорт за другим, пасажири аплодували поліцейським, зустрічали вигуками "Спасибі вам велике! Ви найкращі!"

Чоловік без сертифіката, який залишився, став щось розповідати та доводити правоохоронцям про карантин і законодавство, мовляв - не маєте права вимагати COVID-посвідчення і на підставі чого його змушують це зробити.

"Та на підставі того, що ви задовбали тут всіх!" - відповіла за "копів" емоційна пасажирка.

Те, що відбувається в автобусі, зняв на камеру очевидець, після чого кадри розмістили в мережі.

Відео: при перевірці поліцією COVID-сертифікатів у пасажирів автобуса "Одеса - Київ" зав'язалася штовханина

Нагадаємо, близько місяця тому Кабмін зобов'язав під час перевірки сертифікатів вакцинації зчитувати дані через додаток "Дія" та ввів штрафи за неналежну перевірку - від 34 до 170 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що раніше під Дніпром дівчина надрукувала COVID-сертифікат на домашньому принтері, аби їздити в автобусі.

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