Авто раптово покотилося вниз: під Львовом чоловік загинув під колесами власної машини

Трагедія сталася 6 червня, близько 16:00, біля Судової Вишні у Львівській області. 32-річний житель села Княжий Міст вирушив до водойми біля Судової Вишні. Там він залишив свій автомобіль Volkswagen Touran на вершині кар'єру, а сам спустився вниз, до води.

Раптово автомобіль почав котитися з вершини пагорба вниз, в бік обриву над кар'єром. Власник автомобіля побачив це і кинувся до машини, щоб її зупинити. Однак йому не вдалося зупинити автомобіль, і він потрапив під колеса.

В результаті чоловік отримав важкі травми, несумісні з життям. Очевидці події викликали швидку медичну допомогу, але потерпілий помер ще до приїзду медиків.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження у справі про "порушення правил безпеки руху". Зараз проводиться розслідування, і співробітники правоохоронних органів встановлюють всі причини та обставини трагедії.