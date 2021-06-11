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Авто раптово покотилося вниз: під Львовом чоловік загинув під колесами власної машини

Автор: Анна Шиканова

У Львівській області чоловік загинув під колесами власного автомобіля. Він намагався зупинити машину, яка раптово покотилася з гори вниз.

Деталь розповіли у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагедія сталася 6 червня, близько 16:00, біля Судової Вишні у Львівській області. 32-річний житель села Княжий Міст вирушив до водойми біля Судової Вишні. Там він залишив свій автомобіль Volkswagen Touran на вершині кар'єру, а сам спустився вниз, до води.

Раптово автомобіль почав котитися з вершини пагорба вниз, в бік обриву над кар'єром. Власник автомобіля побачив це і кинувся до машини, щоб її зупинити. Однак йому не вдалося зупинити автомобіль, і він потрапив під колеса.

В результаті чоловік отримав важкі травми, несумісні з життям. Очевидці події викликали швидку медичну допомогу, але потерпілий помер ще до приїзду медиків.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження у справі про "порушення правил безпеки руху". Зараз проводиться розслідування, і співробітники правоохоронних органів встановлюють всі причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Херсонській області в ДТП загинув" свободівець" Едуард Жмутський разом з дружиною і шестирічною дочкою. Старша дівчинка вижила, але перебуває в лікарні у важкому стані.

А також ми розповідали про те, що у Львові маршрутка з пасажирами влетіла на повній швидкості в дерево.

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