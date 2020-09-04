Авто в'їхало в натовп протестувальників в самому центрі Нью-Йорка: з'явилося відео

Авто в'їхало у натовп протестувальників BLM на Таймс-сквер (колаж РБК-Україна)

Під час акції Black Lives Matter на Таймс-сквер натовп протестувальників протаранило авто

У натовп протестувальників на Таймс-сквер в'їхало авто. Це сталося під час акції на підтримку руху Black Lives Matter в самому центрі Нью-Йорка ввечері в четвер, 3 вересня.

У поліції Нью-Йорка розповіли, що інцидент стався на перетині 46-ї вулиці і Сьомої авеню, де мітингували прихильники Дональда Трампа і маршу BLM. Машина - чорний седан Ford Taurus 2013 року - їхала з заходу на схід і "пронеслася крізь натовп".

"Водій автомобіля потрапив в епіцентр, коли протестувальники зустрілися між собою. Офіцери попросили чоловіка перемістити його машину, щоб поліція могла розділити дві групи", - розповідають очевидці.

Але замість цього, водій різко дав по газам. Також на відео видно, що деякі протестувальники погналися за авто, але їх спроби наздогнати і затримати злочинця виявилися марними.

Під час інциденту троє протестувальників отримали легкі синці та подряпини. Поліція Нью-Йорка шукає водія цієї машини.

США автомобіль в'їхав у натовп протестувальників

Тим часом у коментарях в соцмережах юзери припускають, що водій авто просто злякався.

"Мабуть, він скаже, що зупинився (це видно на відео), потім злякався самих протестувальників, яких було дуже багато", - написав один з американців.

При цьому багато коментаторів виправдовують водія.

Протестувальники не повинні перекривати дороги і перешкоджати людям, які намагаються дістатися до роботи або додому.

Чесно кажучи, я підтримую цей рух, але зупиняти людей, яким потрібно дістатися до роботи і назад - це неправильно!

Він зробив все правильно. Уявіть, що якийсь сміливий герой почав атакувати вашу машину. Ви відразу ж подумаєте про свою безпеку.

Стоїте на дорозі і б'єте машину. Машина б'є вас. Ви "жертва"...

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