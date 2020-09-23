Авто з Європи: де найкраще купити машину з пробігом

Авто з Європи хоч і приганяють з багатьох країн, але якість машини часто залежить від того, в якій саме країні робиться покупка. Важливу роль також відіграє клімат країни і ментальні звички водіїв.

Про те, як саме автомобілі в Європі відрізняються в залежності від країни "прописки" написав OBOZREVATEL.

Німеччина

Для авто з цієї країни характерні великі пробіги. Німці люблять подорожувати на своїх залізних конях. Також для них нормально їздити на роботу по 50-100 км.

При цьому німці дбайливо ставляться до машин і близько 90% авто повністю обслужені. Машина до 5 років зазвичай обслуговується в офіційних дилерів.

Франція

Французи досить часто їздять неакуратно, тому у них часто стаються ДТП, звідки з'являються різні кузовні дефекти. Також місцеві жителі не сильно переймаються обслуговуванням машин.

Італія

В Італії дуже спекотно, тому на темних машинах з цієї країни часто вигорає лак. Колір таких авто набуває мутнуватий відтінок. Італійці також нерідко паркуються неакуратно, тому в їх авто багато кузовних дефектів.

Також опціонально може не бути підігріву сидінь у топовій комплектації. Але в жаркому кліматі є і плюси, наприклад, авто не страждають корозією і іржею.

Швеція

Шведи не сильно багато їздять, тому в їх авто середній пробіг, і вони добре обслужені, але через холодний клімат вони можуть страждати на іржу.

Швейцарія

Авто в цій країні зазвичай купують у топових комплектаціях. Крім того, вони обслуговуються на дорогих автосервісах.

Польща, Литва і Болгарія

Ці країни користуються найбільшою популярність в українців, які хочуть придбати недороге авто. На ринках дуже великий вибір машин, але потрібно розуміти, що в таких авто можуть бути безліч "підводних каменів" по кузову, ходовій, "історії" і т. п. Також тут дуже багато "втомлених" машин, які привезли із Західної Європи.

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