Авто з Європи за пільговим розмитненням: як встигнути купити машину в Польщі (інструкція)

Порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації найближчим часом може змінитися. А це означає, що ввезти автомобіль за схемою "нульового розмитнення" вже не вийде.

Як встигнути привезти машину з Польщі та оформити її за пільговим тарифом покроково, розповіла на своїй сторінці в Facebook Аліна Шубська.

Дівчина розповіла про свій особистий досвід купівлі автомобіля, проходу через митниці та переоформлення машини в Україні.

Де шукати машину в Польщі

До Польщі вона вирушила потягом і рекомендує шукати автомобілі в містах, які трохи далі від кордону з Україною - в прикордонних містах машини розбирають дуже швидко.

Для пошуку вона пропонує скористатися сайтом otomoto.pl, оскільки простого ринку, де можна прийти та вибирати - в Польщі немає. Можна шукати й інші ринки - giełda samochodowa.

"У цьому є дві проблеми: машини розгрібають буквально за 10 хвилин від їх появи та навіть домовившись про перегляд, можна упустити варіант, бо за нього запропонують більше грошей. Ну і складно побудувати логістику і розпорядок дня з цими переглядами, особливо, якщо ви дивитеся з механіком", - пояснює Шубська.

Оглядати машину без механіка дівчина не радить. Знайти фахівця можна і в Польщі - там багато хто говорить українською мовою.

Як оформити договір купівлі-продажу

"Договір продажу оформляється буквально на капоті за 15 хвилин. Далі вам потрібно поїхати в уженду та отримати тимчасові номери. Уженда зручна, схожа на наші ЦНАПи, номери отримувати - десь від пів години до години. Все це коштує 130 злотих (870 гривень)", - додає Шубська.

На червоних (тимчасових) номерах Ви маєте право знаходиться в Польщі один місяць.

Далі потрібно оформити САД - це податкова декларація, яка потрібна для машин дорожче 1000 євро. Контакти для оформлення САД є в групах про кордони та у брокерів.

САД оформляють близько години, а потім можна відразу їхати на кордон. Потрібно вибрати пункт пропуску, тому, що на розмитнення зараз пропускають не скрізь.

Черги на кордоні

"У кожного кордону є групи в вайбері та телеграмі. Там відразу запитуйте, які черги. Розраховуйте, що кілометр черги рухається десь добу. Також враховуйте, що, де менше чергу - туди все і поїдуть в найближчі 15 хвилин, тому не затримуйтеся.

На Смільниці черги завжди більше. Візьміть з собою клеми для зарядки акумулятора, бо сідають у всієї черги. А також - повний бак, ми за 29 годин використали дуже багато", - рекомендує дівчина.

Вона розповіла також, що місце в черзі можна купити за 150 євро, але в цілому черга таке не любить і може бути конфлікт. Якщо спробуєте вклинитися в початок черги - можете залишитися без коліс і зубів.

За словами Шубської, в черзі всі стоять однаково - з дітьми, тепловізорами, з дітьми з інвалідністю, котами та собаками.

Також дівчина зазначила, що на кордоні в черзі шикарних іномарок вона не бачила. В основному - машини на фронт або сімейні, а ще малолітражки. Всі дешеві.

Перетин кордону

"Сам перетин кордону досить швидкий з обох сторін, на українській митниці вас зустріне традиційне хамство і необхідність відксерити кожен папірець, який у вас з собою. А ще на кордоні висить список брокерів, які найближче до цього кордону.

Вам потрібно буде вибрати когось із них і відправити документи та фото частин машин, які він скаже. Можна вибрати брокера заздалегідь і зробити це до перетину кордону", - розповідає дівчина.

Євро-сертифікація

До спілкування з брокером потрібно заїхати на Євро-сертифікацію. Там перевірять, чи відповідає автомобіль українським стандартам.

"При покупці перевірте, щоб номер кузова під капотом і під килимком пасажирського сидіння збіглися. Під килимком у старих машин номер може проржавіти або згнити, це ризик не пройти сертифікацію, тому звертайте увагу при покупці", - попередила Шубська.

Євро-сертифікація триває в середньому дві години (плюс черга) і коштує 2500 гривень. Далі потрібно йти до брокера - він все оформляє за 4 години. Коштує це 4000 гривень.

Після всіх цих процедур ви можете сідати у свій автомобіль і спокійно їхати додому. Протягом 10 днів вам потрібно буде поміняти ще транзитні номери на українські.

Оформлення авто в Україні

Для цього вам потрібно поїхати в МРЕВ і за словами Шубської, вранці черги великі, а після обіду вони стають менше. Там потрібно сплатити мито-відсоток від вартості автомобіля (кілька тисяч гривень). Терміналів там немає, потрібно мати готівку.

Далі ще потрібно пройти техогляд, віддати червоні польські номери та отримати українські. Вся процедура займе близько 3-4 годин.