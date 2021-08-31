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В Австрії українська сім'я потрапила у ДТП: загинув 6-річний хлопчик (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Нижній Австрії сталася аварія, в яку потрапила родина з України. Внаслідок ДТП загинув 6-річний українець.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

Так, трагедія сталася у вівторок, 31 серпня, о 5:15 ранку.

Родина з України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали в автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Зокрема, їхній автомобіль через поломку зупинився на третій смузі шосе.

40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався в авто українців. Попри зусилля медиків, загинув 6-річний українець. Окрім того, його 2-річного брата у тяжкому стані вертольотом госпіталізували у лікарню у Відні. До лікарні у Бадені доправили батьків дітей, які також отримали травми.

В Австрії в ДТП загинув хлопчик з України (фото: krone.at)

Внаслідок аварії легкі травми отримав 40-річний австрієць. На місці ДТП працювали два санітарні вертольоти та автомобілі рятувальних служб. Причини аварії встановлюють австрійські правоохоронці.

В Австрії в ДТП загинув хлопчик з України (фото: krone.at)

Раніше ми повідомляли, що у Києві п'яний водій посадив за кермо 8-річного хлопчика. У підсумку такі "покатушки" закінчилися значним штрафом.

Також смертельна аварія сталася у Полтавській області. Внаслідок ДТП двоє загинули, ще двоє у лікарні, серед них дитина.

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Австрія