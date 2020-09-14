В Австрії та Чехії - друга хвиля коронавірусу: смертність у Європі буде рости

Австрія та Чехія заявили про початок другої хвилі коронавірусу.

Так, за словами представника чеського уряду в галузі охорони здоров'я Романа Примули, за кілька тижнів кількість госпіталізованих з COVID-19 вийде на цифри, які були в країні навесні. Вже зараз Чехія посідає третє місце в Євросоюзі по зростанню захворюваності.

Канцлер Австрії Себастьян Курц також днями заявив, що його країна переживає початок другої хвилі коронавірусу.

"Два тижні тому було близько 350 нових випадків зараження на добу, вчора було понад 850", - зазначив політик в суботу.

До слова, число випадків COVID-19 в Австрії та Чехії зростає разом з іншими країнами Європейського Союзу. Наприклад, у Франції вже кілька днів поспіль фіксують близько десяти тисяч нових хворих на добу.

Кількість хворих коронавірусом збільшилася і в Ізраїлі. При цьому фахівці відзначають: друга хвиля виявилася значно сильнішою, ніж перша. У зв'язку з пандемією Ізраїль ввів загальний карантин на три тижні. Уряд обмежив пересування громадян, закрив кафе, ресторани, освітні установи, офіси та контори (крім необхідних виробництв). Працювати будуть тільки супермаркети і аптеки.

ВООЗ очікує зростання смертності від коронавірусу в Європі

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання смертності через коронавірус в Європі. І все "буде ще складніше", ніж було навесні, кажуть чиновники.

"В жовтні-листопаді очікується зростання смертності", - сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Нагадаємо, днем раніше ВООЗ повідомила про новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу у світі. За добу захворіло майже 308 тис. людей. Всього ж у світі зафіксовано понад 28,5 млн випадків COVID-19. Померли від коронавірусу вже понад 917 тис. людей.

Вчені придумали несподіваний спосіб передбачати спалахи COVID-19

Поки ВООЗ фіксує рекордні цифри захворюваності і смертності від коронавірусу восени, американські вчені провели дослідження, згідно з результатами якого спалаху COVID-19 вже незабаром можна буде передбачати за... запитами в Google.

Як повідомляється на сайті Massachusets General Hospital, пошукові запити "діарея", "втрата смаку", "втрата апетиту" співвідносяться із запитом "коронавірус" серед інтернет-юзерів п'яти американських штатів, де на сьогодні найважчі епідеміологічні ситуації - Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Каліфорнія, Іллінойс і Массачусетс.

Вчені уточнюють, що найбільший взаємозв'язок між запитами і зростанням виявлених випадків захворювання фіксувалася з різницею в 3-4 тижні. Таким чином, фахівці прийшли до висновку: завдяки даними Google Trends можна буде передбачати спалахи COVID-19 не тільки в США, але і в інших країнах.

Раніше ми писали, що Євросоюз виділить понад мільярд євро на вакцину від COVID-19.