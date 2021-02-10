В Австралії крокодил-гігант вибрався на пляж і з'їв двох акул на очах у людей: шокуюче відео

Рептилія довжиною близько 4-5 метрів, що підпливала до берега, неабияк перелякала людей, які перебували всього в кількох метрах - на ролику чути їх приголомшені вигуки.

"Святі шльопанці... зацініть цього монстра... Це найбільший крокодил, якого я коли-небудь бачила у своєму житті!... Який ранок!" - не стримувала емоцій місіс Палмер, знімаючи усе на відео.

Як видно на кадрах, морський "монстр" - гребінчастий крокодил - спокійно підплив до берегової лінії, спочатку з'їв одну акулу, яка лежала на піску, а потім через мить повернувся за добавкою.

Після такого сніданку рептилія вирушила назад у воду геть.

Випадок стався 7 лютого близько міста Кардуелл на півночі австралійського штату Квінсленд.

Відео: В Австралії величезний крокодил з'їв двох акул на пляжі

Гребінчасті крокодили є найбільшими крокодилами і найбільшими наземними або прибережними хижаками. Самці цього виду можуть досягати довжини у 7 метрів при масі приблизно до 2 тонн, а ось самки значно менші в розмірах.