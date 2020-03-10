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Авітаміноз навесні: лікарі розповіли, як боротися із захворюванням

STYLERЖиття    10.03.2020 - 09:59
Авітаміноз навесні: лікарі розповіли, як боротися із захворюванням
Лікарі розповіли, як боротися з авітамінозом на початку весни (фото: pixabay.com)

Лікарі розповіли українцям, як боротися з весняним авітамінозом

Авітаміноз навесні - один із самих головних мінусів цього часу року. У березні багато людей відчувають постійну втому, дратівливість, ламкість волосся і нігтів, погіршення зору. Все тому, що організму не вистачає вітамінів.

Цікаво, що незважаючи на поширену думку, що найкраще в боротьбі з авітамінозом допоможуть аптечні вітаміни, це насправді не так. Тому що без відповідного раціону вони просто не працюють.

"Ці вітаміни синтетичні, вони засвоюються нашим організмом не більш ніж на 10-20 відсотків. Щоб вони добре засвоювались, у нашому раціоні обов’язково повинні бути присутні вітамінні комплекси, які містяться в овочах та фруктах", - зазначив сімейний лікар Владислав Ващенко в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Більш того, аптечні вітаміни у великих дозах ще і можуть бути небезпечними.

"Найбанальніші наслідки - це алергічні реакції, які можуть призвести вже до більш серйозних: ангіоневротичного набряку, гіпервітамінозу, надлишку вітаміну С. Це може призвести й до летального випадку", - застерігає Ващенко.

Та лікарі запевняють - вітаміни можна отримати з сезонних продуктів. Наприклад, квашена капуста збагачена клітковиною, вітаміном С, вітамінами групи В. Також не варто забувати про буряк, моркву, яблука. А наш український борщ - справжня вітамінна бомба. Але лікуватися слід комплексно.

"При одно-, дворазовому прийому їжі ніколи не вдасться збалансувати раціон. Це утопія. Лише при харчуванні 4, 5, а то й більше разів на день вітаміни використовуються правильно", - розповів фітотерапевт Борис Скачко.

До того ж наш організм сам підкаже, яких вітамінів йому не вистачає. Синці на тілі, слабкість капілярів та несподівані кровотечі говорять про брак вітамінів С і Е. Постійна дратівливість та втома з'являються при нестачі вітаміну D. Ламкість волосся, нігтів та погіршення зору свідчать про недостатню кількість вітаміну А. Щоб збільшити його вміст, треба додати у свій раціон якнайбільше продуктів помаранчевого кольору: моркву, гарбуз, яйця та масло.

Крім цього, є продукти, які у зимово-весняний період лікарі рекомендують геть забрати з раціону. Це ковбаси, консерви, які пройшли промислову обробку. А ще навесні краще менше користуватися мікрохвильовкою, оскільки за рахунок електромагнітного поля знижується біологічна цінність продуктів харчування.

Крім продуктів, упоратися з авітамінозом допомагають банальні прогулянки і восьмигодинний сон. Та головне, якщо симптоми хвороби не проходять протягом декількох тижнів, не варто вдаватися до самолікування, а одразу слід звертатися до лікаря.

Раніше дієтологи назвали топ-5 напоїв, які допоможуть нормалізувати сон.

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