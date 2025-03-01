Весенний авитаминоз - страшилка или реальная угроза? Диетолог дает четкий ответ

Каждую весну многие люди жалуются на усталость, слабость и ухудшение самочувствия, объясняя это "авитаминозом". Почему такое понятие - это миф?

Этот вопрос по полочкам разложила в интервью РБК-Украина (проект Styler) нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.

Почему авитаминоз - это миф?

"Авитаминоз - это состояние, при котором организм страдает от острой нехватки определенных витаминов. В современном обществе, где есть широкий доступ к разнообразным продуктам, это практически невозможно", - пояснила эксперт.

По ее словам, дефицит витаминов может быть только в крайних случаях, например, при серьезных заболеваниях или строгих ограничениях в питании. Но в целом люди, которые питаются сбалансировано, не имеют причин беспокоиться.

"Цинга, которой страдали моряки из-за недостатка витамина C, уже давно осталась в прошлом. Мы получаем необходимые микроэлементы из пищи, даже если она выращена в теплицах. Такие продукты могут иметь менее выраженный вкус, но они содержат все важные вещества", - отмечает Крупкина.

Она добавляет, что ощущение слабости и смены настроения весной чаще связаны не с дефицитом витаминов, а с адаптацией организма к изменениям погоды и продолжительности дня. Поэтому не стоит спешить покупать дорогие витаминные добавки или БАДы.

"Очень часто рекомендации о необходимости дополнительного приема витаминов - это просто маркетинг. Если вы потребляете овощи, фрукты, белки и жиры, ваш организм получает все необходимое", - уточнила нутрициолог.

В то же время эксперт советует обращать внимание на качество продуктов. Больше всего пользы организму приносят сезонные овощи и фрукты, поскольку их время транспортировки минимально. Чем дольше продукты хранятся, тем меньше в них остается полезных веществ.

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