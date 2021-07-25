У серпні 2021 нас чекає "каскад" магнітних бур: найнебезпечніші дати

У серпні 2021 нас чекає цілий "каскад" магнітних бур, які почнуться вже з перших чисел місяця, а одне з найсильніших "збурень" відбудеться в середині серпня.
Що таке магнітні бурі, як вони на нас впливають, і що робити, щоб уберегтися в небезпечні дати, читайте нижче в нашому матеріалі.
Останній літній місяць відзначиться сильною сонячною активністю, пише apnews.
2-3 серпня прогнозуються незначні магнітні коливання, які можуть викликати занепокоєння у людей з серцево-судинними хворобами. Але в цілому на здоров'я більшості вони не вплинуть.
10 серпня будуть сильніші обурення "сонячного вітру", які досягнуть середніх показників. Вплив магнітної бурі буде відчутно.
13-14 серпня магнітні коливання будуть вщухати, тому самопочуття має налагодитися.
16-20 серпня експерти прогнозують сильну магнітну бурю. На здоров'я ці коливання можуть позначитися у вигляді сильних головних болів, стрибків тиску, ломоти в суглобах, емоційних перепадів і так далі.
29 серпня очікується магнітна буря середньої сили. В цей час краще уникати фізичних і емоційних навантажень.
Симптоми впливу магнітної бурі найчастіше відчувають люди з метеочутливістю. У періоди магнітних бур можуть виникати підвищена стомлюваність, тривожність, апатичність, сонливість.
Якщо ви страждаєте від хронічних захворювань, особливо серцево-судинних, ви також можете відчути вплив магнітних коливань. Це можуть бути скачки артеріального тиску, порушення ритму та інші проблеми.
У періоди сильних магнітних бур, кажуть лікарі, голова може розболітися навіть у людей, які вважають себе здоровими.
Лікарі розробили ряд правил, які допоможуть захиститися в період магнітних бур:
Раніше експерти розповіли, що таке метеозалежність, чому ми гостро реагуємо на перепади погоди, і як це лікувати.