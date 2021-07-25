У серпні 2021 нас чекає "каскад" магнітних бур: найнебезпечніші дати
У серпні 2021 нас чекає цілий "каскад" магнітних бур, які почнуться вже з перших чисел місяця, а одне з найсильніших "збурень" відбудеться в середині серпня.
Що таке магнітні бурі, як вони на нас впливають, і що робити, щоб уберегтися в небезпечні дати, читайте нижче в нашому матеріалі.
Дати геомагнітних бур
Останній літній місяць відзначиться сильною сонячною активністю, пише apnews.
2-3 серпня прогнозуються незначні магнітні коливання, які можуть викликати занепокоєння у людей з серцево-судинними хворобами. Але в цілому на здоров'я більшості вони не вплинуть.
10 серпня будуть сильніші обурення "сонячного вітру", які досягнуть середніх показників. Вплив магнітної бурі буде відчутно.
13-14 серпня магнітні коливання будуть вщухати, тому самопочуття має налагодитися.
16-20 серпня експерти прогнозують сильну магнітну бурю. На здоров'я ці коливання можуть позначитися у вигляді сильних головних болів, стрибків тиску, ломоти в суглобах, емоційних перепадів і так далі.
29 серпня очікується магнітна буря середньої сили. В цей час краще уникати фізичних і емоційних навантажень.
Як магнітна буря може вплинути на здоров'я
Симптоми впливу магнітної бурі найчастіше відчувають люди з метеочутливістю. У періоди магнітних бур можуть виникати підвищена стомлюваність, тривожність, апатичність, сонливість.
Якщо ви страждаєте від хронічних захворювань, особливо серцево-судинних, ви також можете відчути вплив магнітних коливань. Це можуть бути скачки артеріального тиску, порушення ритму та інші проблеми.
У періоди сильних магнітних бур, кажуть лікарі, голова може розболітися навіть у людей, які вважають себе здоровими.
Як захиститися від впливу геомагнітних бур
Лікарі розробили ряд правил, які допоможуть захиститися в період магнітних бур:
- утримайтеся від алкогольних напоїв,
- уникайте важкої їжі - фастфуду, жирної, солоної, гострої їжі і так далі,
- менше пийте кави, чаю, інших підбадьорливих напоїв,
- вживайте більше рідини - води, трав'яних чаїв, легких компотів,
- частіше провітрюйте приміщення і більше перебуваєте на свіжому повітрі (але не на сонці і спеці), гуляйте вранці і ввечері,
- відмовтеся від сильних фізичних навантажень, не перепрацьовуйте,
- уникайте стресів і вирішення складних і важливих питань в ці дні,
- якщо ви маєте хронічні хвороби, тримайте потрібні ліки поруч, стежте за тиском і серцевим ритмом.
Що таке магнітна буря
Магнітна (геомагнітна) буря - це серйозне порушення магнітосфери Землі, що виникає, коли відбувається дуже ефективний обмін енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.
Такі бурі є результатом змін сонячного вітру, що викликають серйозні зміни струмів, плазми і полів в магнітосфері Землі.
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