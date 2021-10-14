Аваков "повернувся з відпустки" і звернувся до генералів

Арсен Аваков після відставки з поста глави МВС майже три місяці уникав висловлювань на суспільно-політичні питання, днями повідомив про "повернення з відпустки", й у свята Покрови та День захисників і захисниць України виступив зі зверненням, розкритикувавши позицію повернення окупованих територій країни "виключно дипломатичним шляхом".

Про це колишній чиновник написав у своїй колонці на " Українській правді ".

Екс-міністр зазначив, що 14 жовтня 2021 року - 2740-й день гібридної війни РФ проти України.

"Понад 4 тисячі загиблих українських військових, і майже стільки ж - цивільних. Близько 20 тисяч поранених - як серед цивільного, так і військового населення... 14 жовтня ми дякуємо нашим Героям і вшановуємо тих, хто загинув, захищаючи цілісність і суверенітет держави", - заявив Аваков.

Він звернув увагу, що не з чуток знає, що таке безпека держави (очолював МВС понад 7 років), і "розніс" озвучені високопоставленими військовими тези про повернення окупованих Криму і деяких регіонів на сході України тільки за допомогою дипломатії.

"Відтак дивно чути від деяких армійських генералів, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу. Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов’язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій", - пише Аваков.

Колишній чиновник настійно закликав закріпити на державному рівні стратегію деокупації та реінтеграції Криму та окремих регіонів Донецької та Луганської областей.

"І мова йде навіть не про формальний документ, а законодавчо закріплену роль і місце кожного державного інституту, кожного українця в цьому процесі", - розповів Аваков і нагадав, що ще в 2018 році така стратегія була прийнята на рівні МВС.

"Сьогодні критично необхідна Національна єдина стратегія по Криму та Донбасу, напрацювання якої - це спільна місія парламенту, президента і уряду, за тісної співпраці з громадянським суспільством та нашими міжнародними партнерами", - заявив колишній міністр.