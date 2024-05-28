ATLAS возвращается: где и когда состоится фестиваль, кто выступит и как купить билеты

Когда и где будет фестиваль "Атлас"

Знаменитый фестиваль пройдет с 12 по 14 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall в столице. Его название в этом году будет ATLAS UNITED 2024.

Локация, на которой пройдет музыкальное действо, расположена на проспекте Степана Бандеры, 36 (недалеко от станции метро "Почайна").

Доехать до места проведения фестиваля в Киеве можно следующими способами:

от "Почайной": маршрутное такси № 151, 157, 190, 191,192, 242, 550, 598, автобус № 21, 101, троллейбус № 29 Д, 30, 31, 34

от центрального железнодорожного вокзала: маршрутное такси № 302, автобус № 50 до станции метро Почайна, далее - на маршрутном такси или автобусе (номера в предыдущем пункте)

от станции метро "Оболонь": маршрутное такси №180, 476, троллейбус №44

Или для более комфортного трансфера можно воспользоваться онлайн-сервисом заказа такси.

Кто будет играть на фестивале

Среди заявленных на сегодняшний день артистов, которые будут играть в лайнапе Atlas United, такие:

Бумбокс

Latexfauna,

Артем Пивоваров,

Крихітка, Куран & Agregat

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Жадан и Собаки

Христина Соловий

Друга Ріка и многие другие.

Также в программе фестиваля будет стендап-часть, где примут участие Василий Байдак, Сергей Чирков, Настя Зухвала (интервью с которой вы можете прочитать и посмотреть на РБК-Украина) и многие другие.

Афиша фестиваля (ATLAS Festival)

Как купить билеты на ATLAS UNITED

Билеты можно приобрести в приложении monobank (для начала нужно обновить приложение).

Скриншоты

15% из каждого проданного билета будет передано на сбор для закупки дронов, который фестиваль проводит совместно с платформой UNITED24. Цель - собрать 100 миллионов гривен.

Обмен билетов на фестивальные браслеты будет производиться только на входе фестиваля.

Совершить обмен можно следующим образом: если у вас билет на 13 июля, то получить браслет можно 12 июля включительно (или если у вас билет на 14 июля, то получить браслет можно с 13 июля).

Испорченные и поврежденные браслеты не подлежат обмену.

Лимит входа и выхода за фестивальный день - до трех раз включительно.

Важно. Билеты на фестивали, которые должны были состояться в прошлые годы, но из-за полномасштабного вторжения были перенесены, действительны в этом году.

Кроме того, ATLAS UNITED 2024 смогут посетить совершенно бесплатно 6 000 человек с инвалидностью, для которых будет построен специальный сектор с подиумом.

В случае воздушной тревоги на локации будет действовать самое сертифицированное ГСЧС укрытие страны, которое сможет вместить всех посетителей события.

"Мы знаем, что музыка способна не только поддерживать морально, но и объединять ради важных дел. Поэтому зовем всех фестивалей встретиться после долгого перерыва и вместе помочь войску!" - говорят организаторы.

Atlas Weekend в 2019 году (фото: atlasfestival.com)

Напомним, первый фестиваль Atlas Weekend прошел в 2015 году на Арт-заводе "Платформа". Тогда на фестивале играли 30 артистов, а само мероприятие собрало более 20 000 посетителей.

В 2019 году на фестивале, проходившем на ВДНХ, выступали такие мировые звезды, как Liam Gallagher, The Black Eyed Peas, ASAP Ferg и многие другие. Тогда фест вместил более 538 тысяч человек.

В 2021-м из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, на фестивале выступали преимущественно украинские артисты. При этом на Atlas Weekend пришли более 600 тысяч фанатов качественной музыки.

В 2022 году Atlas Weekend совершил ребрендинг. И следующее мероприятие ATLAS Festival должно было пройти летом того же года. Однако из-за полномасштабного вторжения фестиваль так и не состоялся.

Atlas Weekend в 2019 году (фото: atlasfestival.com)