Астрологічний прогноз на вересень: небезпечні дати та період удач

Астрологічний прогноз на вересень 2019 для всіх знаком Зодіаку підкаже, що готує перший місяць осені на фінансовому і любовному фронтах, у сферах кар'єри і стосунків, які чекати ризики для здоров'я і головне - як їх уникнути або мінімізувати. Відомий астролог Наталя Анісімова дала ряд корисних порад, на що варто пильніше звернути увагу на початку нової пори року, а також нагадала про дату осіннього сонцестояння - 23 вересня, яке "зрушить" біологічний годинник людини слідом за природними.

Астролог зазначила, що вересень стане кармічним місяцем, хоч і без затемнень. Чорний Місяць плюс кармічні вузли вплинуть через планети практично на повне зодіакальне коло.

Також вона порадила уникати поспішних і легковажних вчинків і рішень, і розглядати у вересні кожну дію під кількома кутами.

"Дуже легко у вересні втратити чистоту внутрішніх орієнтирів. Зараз під маскою милосердя, віри та безкорисливості може бути обман", - сказала астролог і попередила про високу ймовірність розчарувань в ідеалах та орієнтирах.

Згідно з астрологічним прогнозом на вересень 2019, перші 10 днів місяця спричинять на всі знаки Зодіаку позитивний вплив - буде сприятливий період і відчуття підвищеної активності, ми станемо сміливішими та практичнішими. Експерт радить не упускати можливості та користуватися моментом для здійснення задуманого.

Астрологічний прогноз на вересень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Однак це не стосується фінансових питань. Так, заключення нового партнерства в перші дні вересня загрожує ілюзорними надіями, які скоріше за все не збудуться та принесуть розчарування.

"Дуже легко в перші 5 днів вересня втратити голову в стосунках", - попередила астролог.

У прогнозі вказується, що останній тиждень вересня також не є сприятливим для фінансового партнерства, кредитів, договірних зобов'язань, укладення шлюбу. "Спокійний" період для цього очікується з 6 по 22 вересня.

Говорячи про сферу здоров'я, астролог наголосила, що на початку вересня збільшуються ризики отруєнь, алергій, заражень крові.

"Майже весь вересень ми будемо відчувати вплив Сатурна. Він знову з'єднується із кармічним вузлом. Сатурн закликає до оновлення професії, пошуку нового покликання. Після 18 вересня варто робити кроки в цьому напрямку", - розповіла експерт.

Крім того, астролог закликала у вересні уважніше "придивлятися" до своїх снів, бо вони можуть показувати кармічні родові теми, які варто зрозуміти і виправити.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Як повідомлялося раніше, нещодавно астролог Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку доля приготувала серйозні випробування у стосунках із коханими.

Також ми писали про те, що днями астролог назвав знаки Зодіаку, яких у вересні можуть очікувати злидні та депресія. Експерт порадив не впадати у відчай та із гідністю пережити складний період.

Нагадаємо, що експерти з вивчення астрономії Сонця розповіли, коли варто очікувати на новий потужний метеоудар.