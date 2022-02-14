Астрологи оголосили ці знаки Зодіаку найкращими в сексі і стосунках: хто вони - ідеальні коханці

Телець

Представники цього знака Зодіаку просто не виносять наявності незадоволеної другої половинки. Вони зроблять все можливе і неможливе, щоб повернути розташування коханої людини. Якщо раптом сталося щось, і настрій до сексу взагалі зник, то Телець проведе будь-який обряд чорної магії, аби його повернути. Але є у Тельців і недоліки: природа наділила їх надзвичайною завзятістю, а ось потрібною кількістю винахідливості і харизми - на жаль ні.

Риби

Риби вважаються неймовірними коханцями: ніжними, турботливими, чуттєвими, невтомними. А ще вони винахідливі до неможливості. Якщо ви опинилися в ліжку з Рибами, будьте готові до чого завгодно: до тантричного сексу, жорсткого БДСМ або чого крутіше. А якщо відмовитеся - Риби можуть це проігнорувати і "пірнути в свою ополонку".

Рак

Це чудові коханці - в техніці, розумінні партнера і вірності, але ось дуже нудні. Рак проїсть дірку в голові, випитуючи твої побажання щодо наступного статевого акту. А якщо перехвалити Рака, то він більше буде займатися любов'ю зі своєю високою самооцінкою, а не з вами. Також Раки досить ревниві.

Скорпіон

Скорпіони дуже вірні і люблячі з тими, кого щиро кохають. А ось в сексі вони все знають, все вміють, все практикують. Вони однолюби і готові на все для своєї половинки. Майте на увазі, що, намагаючись взяти ініціативу в житті і сексі в свої руки, ви можете налякати Скорпіона. Він сховається в свій панцир і буде пасивно споглядати все звідси. Адже цар гори може бути тільки один.

Близнюки

Ці всезнайки мають надзвичайно високий рівень техніки в сексі. Вони дуже залучені у відносини і інтим, проявляючи в цих справах небувалу ініціативу. Близнюки мають високий рівень співпереживання, що робить їх відмінними психологами. Але ось є мінус - Близнюкам все дуже швидко набридає. Важко спрогнозувати, коли вони підуть від вас по-англійськи.

Терези

Терези щиро люблять секс і прекрасно розбираються в найкращих сексуальних практиках. Це знак, з яким комфортно, який вміє прислухатися і в потрібні моменти брати ініціативу у свої руки. Як тільки в гармонії навколишнього їх світу відчувається дисбаланс, вони роблять все, щоб її відновити.