Астролог назвала небезпечні періоди серпня: таке було хіба що у 1941-му

Астролог розповіла про важливі дати серпня (фото: pixabay.com)

Астролог розписала по датах серпень 2020 і пояснила, які періоди найбільш небезпечні і чим вони нам загрожують

Астролог розповіла про небезпечні дати серпня, які будуть пов'язані з поєднаннями планет. Спеціаліст попередила - ситуація настільки серйозна, що важка весна 2020 "здасться нам відпочинком в санаторії".

Про головні астрологічні події серпня, які будуть задавати тон останньому місяцю літа розповіла астролог Тетяна Лукашевич в Instagram.

"Практично весь місяць Марс - по міфології Бог воєн і чвар, буде передавати енергію напруги і конфліктів по черзі від Юпітера до Сатурна. Прям як естафету!" - попередила астролог.

За її словами, це можуть бути військові провокації, терористичні акти, посилення політичної напруженості між країнами та їхніми лідерами, боротьба за владу всередині країн, народні бунти, масова маніпуляція свідомістю народу, землетруси, небезпека обвалення шахт, теракти в метро і т.д.

"На наших очах розгортаються такі масштабні процеси, які трапляються нечасто. Наприклад, Марс в Овні знаходився так само довго, як зараз з 02.07.1941 по 11.01.1942", - додала вона.

Що потрібно знати про астрологічні події місяця і їхній вплив

1-2 серпня - квадрат Сонця і Урана, несподівані події, бажання звільнитися від обставин, що сковують, проблеми зі зв'язком.

2 серпня - квадрат Марса і Місяця, слід уникати планових операцій, необхідно дотримуватися підвищеної уваги за кермом авто, не ображати рідних.

2-4 серпня - квадрат Марса і Юпітера, опозиція Меркурія і Сатурна. Складнощі при укладанні договорів, складна розмова з батьком або начальником. Спілкування з держструктурами краще відкласти.

3 серпня - повний місяць в знаку Водолія, слід уникати планових операцій, необхідно дотримуватися підвищеної уваги за кермом. День підвищеної емоційності.

6 серпня - з'єднання Венери і кармічного вузла Раху. Знайомства в цей день будуть кармічні.

7 серпня - Венера входить в знак Рака, стосунки стають більш емоційними. З'явиться бажання більше спілкуватися з батьками, з родиною, прикрашати свій будинок.

8 серпня - з'єднання Марса з Ліліт, можливі військові провокації, загострення відносин між людьми, надто агресивна поведінка.

9 серпня - з'єднання Марса і Місяця, слід уникати планових операцій, підвищена увага за кермом, не сваритися з рідними.

13 серпня - квадрат Марса і Плутона, складний день, коли можна зустрітися з фатальними обставинами. Будьте обережні при спілкуванні з представниками влади.

15 серпня - Уран розгортається в ретроградний рух, можуть виникнути проблеми з електрикою, інтернетом, комп'ютером. Краще не здійснювати польоти в цей день.

16 серпня - квадрат Марса і Місяця, слід уникати планових операцій, необхідно дотримуватися підвищеної уваги за кермом авто, не ображати рідних.

17 серпня - з'єднання Сонця, Меркурія, тригон Сонця і Марса. Ініціатива знаходить своє застосування. Добре читати лекції, виступати на сцені, привертати до себе увагу.

19 серпня - молодик у знаку Лева, послаблюється імунітет. Уникайте планових операцій.

22 серпня - Сонце переходить в знак Діви, підвищиться критичне сприйняття дійсності, перфекціонізм. Період вдалий для заняття здоров'ям, дієт, очищення. Це час підбивання підсумків літа.

23 серпня - опозиція Марса і Місяця, квадрат Марса і Сатурна. Слід уникати планових операцій, підвищена увага за кермом, не сваритися з рідними. Висока травмонебезпечність, обережно з роботою на висоті.

25 серпня - опозиція Венери і Юпітера, перебір в почуттях, захочеться все і відразу, підвищена тяга до комфорту. Можна переоцінити свої можливості.

29 серпня - квадрат Марса і Місяця, слід уникати планових операцій, необхідно дотримуватися підвищеної уваги за кермом авто, не ображати рідних.

30 серпня - опозиція Венери і Плутона, опозиція Меркурія і Нептуна. Фатальні обставини у стосунках, фінансові втрати, можливі обвали на біржі, обмани, непорозуміння між людьми.

Раніше ми писали, що астролог попередив про 5 небезпечних періодів, які готує нам друга половина 2020 року.