Астролог розповів, що чекає Вакарчука в політиці

Вакарчук йде на вибори у Верховну Раду. При цьому зірки пророкують музиканту успішне політичне майбутнє. Про це розповів астролог Влад Росс виданню Апостроф.

За словами астролога, Святослав Вакарчук може провести силу в парламент і навіть стати президентом України. Але, з іншого боку, ще багато чого буде залежати від дати, на яку буде призначено вибори.

Влад Росс зазначив, що у Вакарчука така сама комбінація планет, як у Зеленського. Але у новообраного президента комбінація Місяця і Сатурна в царюванні лева, а у Вакарчука з'єднання Місяця і Сатурна. Це з'єднання дає можливість Святославу зайняти президентське крісло.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Астролог підкреслив, що дата голосування має ключове значення. Наприклад, для успіху на парламентських виборах необхідно, щоб вибори відбулися восени. Якщо будуть дострокові вибори влітку, то шансів мало. Також є певні вимоги і до дати початку президентської кампанії.

Крім того, Влад Росс заявив, що Вакарчук остаточно йде з музики в політику.

Нагадаємо, що Святослав заявив, що не буде собою, якщо перестане займатися творчістю. Про це він сказав під час представлення своєї партії.

Раніше повідомлялося, що Вакарчук зареєстрував сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.