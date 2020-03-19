Астролог назвав дату закінчення коронавіруса в Україні

Коронавірус в Україні торкнувся вже 16 осіб, двоє з них померли. Відомий астролог Влад Росс дав свою оцінку розвитку подій в Україні, пов'язаних з COVID-19. Експерт відповів на головне питання українців, коли ж коронавірус піде з нашої країни.

Влад зазначив, що вірус залишить нашу країну, як тільки температура повітря більше +20 градусів. На його думку, найкраще час карантину "пересидіти" в жарких країнах. Для цього найкраще підійде Єгипет або ОАЕ.

Астролог зазначив, що в таких країнах, як Таїланд та Індонезія вірус був зафіксований, але летальних випадків не було, адже там постійно висока температура повітря. Всі пацієнти в цих країнах одужали.

Крім того, після 10-го квітня в Україні очікується потепління, що також пригальмує поширення інфекції.

"Хочу заспокоїти українців: коронавіруса в нашій країні не буде. Для зодіакального знаку Тільця немає ніяких вказівок на подібні загрози, а Україна, як відомо, під Тільцем. Були передумови очікувати епідемій в країнах, що перебувають під Стрільця (Південна Корея та Італія) і впливом Козерога (Китай)", – сказав астролог.

Влад Росс зазначив, що епідемія буде в Ірані та Іраку. Він вважає, що максимум, нам погрожують поодинокі випадки захворювання інфекцією, так як українці подорожують набагато менше, ніж європейці. До речі, астролог не бачить загрози і від трудових мігрантів, які почали повертатися в Україну.

Як ми раніше писали, з'явилися подробиці про нових заражених коронавірусом в Україні.