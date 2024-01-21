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Астафьева заговорила о проблемах со здоровьем: "Страшное чувство"

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева выразила свою обеспокоенность негативной тенденцией: все больше женщин сталкиваются с проблемами в сфере здоровья.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Астафьева заговорила о проблемах со здоровьем

По словам звезды, в ее окружении сейчас много женщин болеют.

"Не знаю с чем это связано - нервы, отсутствие возможности проходить системные чекапы или стечение каких-то обстоятельств, но факт остается фактом. Девушки болеют, и от этого очень больно", - написала Даша.

Модель говорит, что она тоже сейчас проходит лечение.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Я сама не исключение. Последние полгода (надеюсь) были самыми сложными, хотя и не считаю себя слабой и беззащитной. Диагнозы всегда были и будут.  Это забирает немалый кусок счастливой и полноценной жизни, - призналась артистка.

"Вообще иметь проблемы со здоровьем - это борьба за физическое и ментальное состояние. А болеть сейчас - двойное испытание. Думаешь: "Ну если меня не добьет болезнь, то вгамселит ракетой". Страшное ощущение бессилия", - отметила она. 

О каком недуге идет речь - Даша не сообщила.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Однако она отметила, что надеется, что этот пост послужит напоминанием всем женщинам о важности своевременной заботы за собой.

"Пожалуйста, не откладывайте чекап. Деньги, которые вы хотели потратить на маникюр, отдайте за маммографию. Сходите к гинекологу, даже, если сейчас ничего не беспокоит", - обратилась к фолловерам певица.

"Сдайте анализ крови и проверьте гормоны. Возьмите это за привычку. Простая база, которая сохранит вам жизнь. А если вы сейчас боретесь с болезнью, я желаю вам неисчерпаемой силы", - подытожила она.

Недавно мы рассказывали, что Маша Ефросинина попала в больницу.

Также мы писали, что звезда "Эмили в Париже" попала в реанимацию.

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