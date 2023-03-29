Аспирин и йод уже в дефиците. В России возвращаются к средневековой медицине из-за нехватки лекарств

За год полномасштабной войны и санкций экономика России начала разваливаться. В стране сокращаются доходы, заканчиваются наличные деньги и в целом экономика уходит в долгосрочную регрессию. А это сильно сказалось на сфере здравоохранения, в частности - на медицину.
В РФ дефицитом стали обычные лекарственные препараты, многие медицинские одноразовые инструменты.
Насколько ситуация с медициной в России стала катастрофической - читайте в материале ниже.
Из-за санкций после вторжения в Украину, Россия оказалась на пороге огромного дефицита лекарственных средств. За год из аптек исчезли сотни наименований препаратов, многие стали стойким дефицитом.
Это касается не только антибиотиков, противоопухолевых лекарств, средств от давления и диабета, а и самых обычных жаропонижающих, противоаллергических лекарств.
В январе 2023 года специальная комиссия Минздрава России составила список дефицитных товаров, в который вошли 97 наименований, в том числе - аспирин, парацетамол, корвалол и даже йод.
Также в список попала вакцина против гриппа, вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, витамин Е, настойка пустырника, растворы для диализа, активированный уголь, лидокаин, преднизолон, атропин и многие другие. И это только те лекарства, которые указывают официально.
Что на самом деле творится в отдаленных регионах России - неизвестно. Но, если многих препаратов нет в центральной части РФ, то и в глубинках их точно нет. Появился даже свой теневой рынок лекарств и спекулянты.
Как рассказал московский врач-хирург Александр Ванюков в интервью для "Настоящего времени", лекарства в России люди начали искать и "доставать", как было когда-то в СССР.
"Не то чтобы прекратились поставки, просто путь лекарства из другой страны в Россию стал настолько непредсказуемым, долгим и дорогим, что, видимо, из-за этого они и исчезают. Потому что просто невыгодно везти, сложно, скорее всего из-за этого. Плюс те исследования, которые велись, остановились. И новые лекарства, скорее всего, не будут зарегистрированы, потому что для того, чтобы они были доступны на территории России, они должны пройти местные клинические испытания. Тоже не думаю, что это кому-то сейчас нужно", - подчеркивает медик.
При этом не все фармацевтические гиганты полностью ушли из РФ. Однако их работа по сути парализована, так как самолетами доставить препараты невозможно.
"Потому что не летят самолеты, а фуры должны перегружать теперь товары, насколько я знаю, на границе. Потому что фуры из Европы теперь не могут проехать в Россию и наоборот. По земле вести гораздо дороже, чем привезти самолетом несколько упаковок или даже несколько тысяч упаковок", - объясняет Ванюков.
Он добавил, что в дефиците оказываются даже банальные лекарства - кому-то запретили их привозить, сроки поставки растягиваются, срок годности лекарств успевает выйти за время пути.
Ванюков говорит, что в дефиците оказываются важные препараты. Например, гепарин - лекарство для свертывания крови.
"С гепарином были перебои в какой-то момент. Но гепарин выпускается в России, правда, он немножко сомнительного качества, потому что тот гепарин российского производства, с которым мы имели дело, обладал совершенно непредсказуемым действием. С российским есть только одна проблема - что его действие непредсказуемо: он может дать гиперкоагуляцию повышенную - пониженную свертываемость, так и не работать вообще, независимо от своей дозы. И от чего это зависит, мы не знаем", - пояснил хирург.
Когда прекратились поставки различного медицинского оборудования, в том числе и одноразовых медицинских инструментов, врачи многих российских больниц вынуждены были вспомнить старые навыки - стерилизовать инструменты.
"И это первое, что тебе приходит на ум: когда у тебя есть один катетер, и когда придет следующий – тебе неизвестно. Были большие перебои с какими-то недорогими инструментами, которые невозможно привезти в маленькой партии, потому что они не окупают доставку, в том числе и с диагностическими катетерами для наших исследований. И все время то одного нет, то другого, а так работать невозможно, потому что ты должен использовать это все вместе. Иначе качество хирургии, в том числе сильно страдает", - рассказал Ванюков.
Он добавил, что есть российские производители, которые делают далеко не весь спектр инструментов. Однако существуют специальные, без которых лечить человека становится очень сложно или вообще невозможно.
Существует и другая проблема - из страны уезжают самые прогрессивные специалисты в области медицины. Особенно те, кто использовал мировые стандарты и технологии. Не хватает и простых врачей - часть мобилизована на войну, часть выехала из-за страха перед отправкой на войну.
"Это те врачи, которые проходили практику, учились постоянно в европейских больницах, в европейских госпиталях повышали свою квалификацию. Это все сейчас для российской медицины будет недоступно. И часть людей, понимающих, что российское вторжение в суверенную страну фактически отрезает Россию от глобального мира, они, собственно, и попытались уехать", - рассказал российский журналист Алексей Александров в эфире Freedom.
Он подчеркнул, что лечение людей с тяжелыми заболеваниями в России станет просто невозможным. Страна будет отрезана от нового медицинского оборудования, от новых технологий лечения, от новых препаратов.
"В течение ближайших 10 лет из-за того, что все иностранные фармкомпании остановили фактически свое развитие на территории России, российские пациенты не получат 300 новых лекарств, которые, вероятно, собственно, за эти 10 лет разработают и будут самые современные, эффективные лекарства. Их, по-видимому, на российском рынке не будет", - считает Александров.
Кстати, ранее мы писали о том, почему россияне вывозят украинцев в самые отдаленные регионы России.
А еще рассказывали о том, что в российской экономике начался дефицит рабочей силы.