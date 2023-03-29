Аспирин и йод уже в дефиците. В России возвращаются к средневековой медицине из-за нехватки лекарств

В дефиците йод и аспирин

Из-за санкций после вторжения в Украину, Россия оказалась на пороге огромного дефицита лекарственных средств. За год из аптек исчезли сотни наименований препаратов, многие стали стойким дефицитом.

Это касается не только антибиотиков, противоопухолевых лекарств, средств от давления и диабета, а и самых обычных жаропонижающих, противоаллергических лекарств.

В январе 2023 года специальная комиссия Минздрава России составила список дефицитных товаров, в который вошли 97 наименований, в том числе - аспирин, парацетамол, корвалол и даже йод.

Также в список попала вакцина против гриппа, вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, витамин Е, настойка пустырника, растворы для диализа, активированный уголь, лидокаин, преднизолон, атропин и многие другие. И это только те лекарства, которые указывают официально.

Что на самом деле творится в отдаленных регионах России - неизвестно. Но, если многих препаратов нет в центральной части РФ, то и в глубинках их точно нет. Появился даже свой теневой рынок лекарств и спекулянты.

Все исследования остановились

Как рассказал московский врач-хирург Александр Ванюков в интервью для "Настоящего времени", лекарства в России люди начали искать и "доставать", как было когда-то в СССР.

"Не то чтобы прекратились поставки, просто путь лекарства из другой страны в Россию стал настолько непредсказуемым, долгим и дорогим, что, видимо, из-за этого они и исчезают. Потому что просто невыгодно везти, сложно, скорее всего из-за этого. Плюс те исследования, которые велись, остановились. И новые лекарства, скорее всего, не будут зарегистрированы, потому что для того, чтобы они были доступны на территории России, они должны пройти местные клинические испытания. Тоже не думаю, что это кому-то сейчас нужно", - подчеркивает медик.

При этом не все фармацевтические гиганты полностью ушли из РФ. Однако их работа по сути парализована, так как самолетами доставить препараты невозможно.

"Потому что не летят самолеты, а фуры должны перегружать теперь товары, насколько я знаю, на границе. Потому что фуры из Европы теперь не могут проехать в Россию и наоборот. По земле вести гораздо дороже, чем привезти самолетом несколько упаковок или даже несколько тысяч упаковок", - объясняет Ванюков.

Он добавил, что в дефиците оказываются даже банальные лекарства - кому-то запретили их привозить, сроки поставки растягиваются, срок годности лекарств успевает выйти за время пути.

Заменить отечественными не получается

Ванюков говорит, что в дефиците оказываются важные препараты. Например, гепарин - лекарство для свертывания крови.

"С гепарином были перебои в какой-то момент. Но гепарин выпускается в России, правда, он немножко сомнительного качества, потому что тот гепарин российского производства, с которым мы имели дело, обладал совершенно непредсказуемым действием. С российским есть только одна проблема - что его действие непредсказуемо: он может дать гиперкоагуляцию повышенную - пониженную свертываемость, так и не работать вообще, независимо от своей дозы. И от чего это зависит, мы не знаем", - пояснил хирург.

Возвращаются в средневековье

Когда прекратились поставки различного медицинского оборудования, в том числе и одноразовых медицинских инструментов, врачи многих российских больниц вынуждены были вспомнить старые навыки - стерилизовать инструменты.

"И это первое, что тебе приходит на ум: когда у тебя есть один катетер, и когда придет следующий – тебе неизвестно. Были большие перебои с какими-то недорогими инструментами, которые невозможно привезти в маленькой партии, потому что они не окупают доставку, в том числе и с диагностическими катетерами для наших исследований. И все время то одного нет, то другого, а так работать невозможно, потому что ты должен использовать это все вместе. Иначе качество хирургии, в том числе сильно страдает", - рассказал Ванюков.

Он добавил, что есть российские производители, которые делают далеко не весь спектр инструментов. Однако существуют специальные, без которых лечить человека становится очень сложно или вообще невозможно.

Врачи массово покидают Россию

Существует и другая проблема - из страны уезжают самые прогрессивные специалисты в области медицины. Особенно те, кто использовал мировые стандарты и технологии. Не хватает и простых врачей - часть мобилизована на войну, часть выехала из-за страха перед отправкой на войну.

"Это те врачи, которые проходили практику, учились постоянно в европейских больницах, в европейских госпиталях повышали свою квалификацию. Это все сейчас для российской медицины будет недоступно. И часть людей, понимающих, что российское вторжение в суверенную страну фактически отрезает Россию от глобального мира, они, собственно, и попытались уехать", - рассказал российский журналист Алексей Александров в эфире Freedom.

Он подчеркнул, что лечение людей с тяжелыми заболеваниями в России станет просто невозможным. Страна будет отрезана от нового медицинского оборудования, от новых технологий лечения, от новых препаратов.

"В течение ближайших 10 лет из-за того, что все иностранные фармкомпании остановили фактически свое развитие на территории России, российские пациенты не получат 300 новых лекарств, которые, вероятно, собственно, за эти 10 лет разработают и будут самые современные, эффективные лекарства. Их, по-видимому, на российском рынке не будет", - считает Александров.