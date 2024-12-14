Ароматические свечи и палочки могут быть токсичнее сигарет: шокирующая правда

Запахи от ароматизированных свечей и палочек могут создавать уютную атмосферу, но в то же время они выделяют в воздух летучие органические соединения, невидимые для человеческого глаза.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.
При горении в воздух попадают вредные вещества, такие как угарный газ, оксид озона, диоксид серы, бензол, фталаты, формальдегид. Регулярное использование этих продуктов может приводить к тому, что концентрация вредных веществ в помещении превышает допустимые нормы ВОЗ в 15 раз!
Уровень загрязнения зависит от размера помещения: чем меньше комната, тем больше концентрируются вредные вещества. Чтобы уменьшить влияние:
Также важно помнить, что на упаковках ароматических свечей и палочек часто не указываются все ингредиенты, что затрудняет оценку их безопасности.
Более безопасными вариантами являются:
Однако даже эти средства нужно использовать осторожно: не перегружать помещение запахами, не размещать их рядом с кроватью, держать подальше от детей.
Простой и натуральный способ создать приятный аромат дома - это класть кожуру цитрусовых, использовать свежие травы или эфирные масла. Здоровье важнее любых искусственных запахов.
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