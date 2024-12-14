Ароматические свечи и палочки могут быть токсичнее сигарет: шокирующая правда
Запахи от ароматизированных свечей и палочек могут создавать уютную атмосферу, но в то же время они выделяют в воздух летучие органические соединения, невидимые для человеческого глаза.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.
При горении в воздух попадают вредные вещества, такие как угарный газ, оксид озона, диоксид серы, бензол, фталаты, формальдегид. Регулярное использование этих продуктов может приводить к тому, что концентрация вредных веществ в помещении превышает допустимые нормы ВОЗ в 15 раз!
Чем опасны ароматические палочки и свечи?
- Ароматические палочки выделяют в среднем в 4 раза больше токсинов, чем сигаретный дым.
- Вредные частицы попадают в кровь и проникают глубоко в легкие.
- Образующиеся при сжигании частицы PM2,5 являются канцерогенами 1-й группы. Они вызывают воспаление, что может приводить к генетическим мутациям и повышать риск рака, в частности рака легких.
Возможные последствия для здоровья:
- Кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы.
- Головная боль, тошнота из-за сильных запахов.
- В более тяжелых случаях - повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Как уменьшить ущерб?
Уровень загрязнения зависит от размера помещения: чем меньше комната, тем больше концентрируются вредные вещества. Чтобы уменьшить влияние:
- Используйте свечи в больших помещениях с открытыми окнами.
- Избегайте чрезмерного использования ароматических палочек, особенно в закрытых пространствах.
Также важно помнить, что на упаковках ароматических свечей и палочек часто не указываются все ингредиенты, что затрудняет оценку их безопасности.
Альтернативы для ароматизации помещений
Более безопасными вариантами являются:
- Саше с натуральными душистыми травами.
- Диффузоры и спреи без поджига.
- Ароматические палочки, не требующие горения.
Однако даже эти средства нужно использовать осторожно: не перегружать помещение запахами, не размещать их рядом с кроватью, держать подальше от детей.
Простой и натуральный способ создать приятный аромат дома - это класть кожуру цитрусовых, использовать свежие травы или эфирные масла. Здоровье важнее любых искусственных запахов.
Читайте также, что популярный атрибут релакса и праздника может вызвать рак крови.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.