Ароматические свечи и палочки могут быть токсичнее сигарет: шокирующая правда

Запахи от ароматизированных свечей и палочек могут создавать уютную атмосферу, но в то же время они выделяют в воздух летучие органические соединения, невидимые для человеческого глаза.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.

При горении в воздух попадают вредные вещества, такие как угарный газ, оксид озона, диоксид серы, бензол, фталаты, формальдегид. Регулярное использование этих продуктов может приводить к тому, что концентрация вредных веществ в помещении превышает допустимые нормы ВОЗ в 15 раз!

Чем опасны ароматические палочки и свечи?

Ароматические палочки выделяют в среднем в 4 раза больше токсинов, чем сигаретный дым.

Вредные частицы попадают в кровь и проникают глубоко в легкие.

Образующиеся при сжигании частицы PM2,5 являются канцерогенами 1-й группы. Они вызывают воспаление, что может приводить к генетическим мутациям и повышать риск рака, в частности рака легких.

Возможные последствия для здоровья:

Кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы.

Головная боль, тошнота из-за сильных запахов.

В более тяжелых случаях - повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Как уменьшить ущерб?

Уровень загрязнения зависит от размера помещения: чем меньше комната, тем больше концентрируются вредные вещества. Чтобы уменьшить влияние:

Используйте свечи в больших помещениях с открытыми окнами.

Избегайте чрезмерного использования ароматических палочек, особенно в закрытых пространствах.

Также важно помнить, что на упаковках ароматических свечей и палочек часто не указываются все ингредиенты, что затрудняет оценку их безопасности.

Альтернативы для ароматизации помещений

Более безопасными вариантами являются:

Саше с натуральными душистыми травами.

Диффузоры и спреи без поджига.

Ароматические палочки, не требующие горения.

Однако даже эти средства нужно использовать осторожно: не перегружать помещение запахами, не размещать их рядом с кроватью, держать подальше от детей.

Простой и натуральный способ создать приятный аромат дома - это класть кожуру цитрусовых, использовать свежие травы или эфирные масла. Здоровье важнее любых искусственных запахов.