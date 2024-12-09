Популярный атрибут релакса и праздника может вызвать рак крови: что говорят ученые

Ароматические свечи становятся все более популярными и в зимнее время их можно увидеть чуть не в каждом доме. Многие выбирают свечи с разнообразными наполнителями для приятного аромата. Некоторые считают свечи из сои или пчелиного воска менее вредными, а некоторые говорят, что все свечи - натуральные и они не повредят. Однако правду знают ученые.

Вредны ли ароматические свечи при использовании дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN .

Действительно ли свечи опасны

Беспокойство по безопасности свечей основывается на химических реакциях, которые происходят во время их сжигания, а также на искусственных ароматизаторах и красителях, которые создают разнообразные запахи.

Наиболее вредными считаются свечи из обычного парафина, являющегося дешевым побочным продуктом после очистки нефти.

По данным Национальной ассоциации свечей, главной торговой ассоциации, представляющей производителей свечей и их поставщиков, парафин является наиболее используемым свечным воском во всем мире.

На самом деле исследований по выбросам свечей или их потенциальному влиянию на здоровье человека немного, и выводы исследований неоднозначны.

По словам пульмонолога, клинического доцента колледжа клиники Кливленда Собии Фарук, нет общего вывода о том, что парафиновые свечи нанесут ущерб или не повредят вашему здоровью.

Однако риски на самом деле могут зависеть от многих различных факторов, включая тип и качество свечи, как часто и как долго вы сжигаете ее, поток воздуха в пространстве, где вы ее сжигаете, состояние вашего здоровья и многие другие.

Ученые объясняют, почему ароматические свечи могут быть вредными (фото: freepik.com)

Что происходит при сжигании свечи

Когда вы зажигаете парафиновую свечу, она выделяет летучие органические соединения или ЛОС - газы, которые легко и быстро испаряются в воздух при комнатной температуре.

Согласно данным Американской легочной ассоциации, эти соединения обычно выделяются из красок, чистящих средств, косметики, освежителей воздуха, выхлопных газов автомобилей, приборов для сжигания топлива, таких как газовые плиты и т.п. Некоторые ЛОС вредны сами собой, тогда как другие могут реагировать на другие газы и образовывать загрязняющие вещества, оказавшись в воздухе.

Одним из ЛОС, часто выделяющихся из свечей, является толуол, прозрачная, бесцветная парообразная жидкость, имеющая характерный запах и в природе содержащаяся в сырой нефти.

Толуол зарегистрирован как токсин с установленными ограничениями влияния некоторыми регуляторными органами, включая Агентство по охране окружающей среды США, Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по безопасности и гигиене труда. Это потому, что это нейротоксин, который вызывает головокружение, головные боли или более серьезные последствия при длительном воздействии.

Бензол, известный канцероген, является еще одним ЛОС, выделяемым парафиновыми свечами. Длительное влияние этого химического вещества связано с такими заболеваниями крови как лейкемия (рак крови и костного мозга). При вдыхании бензол может раздражать дыхательные пути.

Парафиновые свечи также выделяют ЛОС полициклические ароматические углеводороды, содержащие бензол и формальдегид, другой известный канцероген для человека.

"Большое количество исследований оценивало выбросы свечей в контролируемых условиях, а также в домах и показало, что горящие свечи способствуют ухудшению качества воздуха и увеличивают риск ингаляционного воздействия химических веществ, вызывающих беспокойство", - говорит доцент кафедры экологической медицины и климатологии доктора Сара Эванс.

Также некоторые данные свидетельствуют о том, что свечи могут выделять токсины, даже если они не зажжены. Концентрации ЛОС в воздухе, обнаруженные в некоторых исследованиях свечей, были незначительны по сравнению с уровнями, которые ранее считались опасными.

Однако другие исследования свидетельствуют об обратном - в исследовании 2015 года концентрация формальдегида, выделяемого от зажженной свечи с ароматом клубники, составляла 2098 частей на миллиард, что значительно превышает диапазон от 0 до 400 частей на миллиард, который разные источники считают приемлемым. Зажженная свеча с ароматом киви и дыни имела общую концентрацию выбросов 12742 частей на миллиард.

Теперь свечи, изготовленные из соевого воска, пчелиного воска или стеарина (кокосового масла или животных жиров), часто считаются более здоровыми.

Но все, что сжигается, выделяет вредные частицы или химикаты, поэтому эти свечи также выделяют в атмосферу ЛОС. Просто, согласно некоторым исследованиям, парафин обычно загрязняется больше.

Риск токсических выбросов больше, когда свечи ароматизированы или окрашены, что является еще одной причиной, почему беспарафиновые свечи не сразу прозрачны. Это связано с тем, что искусственные ароматизаторы также содержат ЛОС, в том числе фталаты, связанные с проблемами обучения и поведения, ожирением, нарушением развития репродуктивной системы и т.д.

В исследовании 2015 свеча без запаха также вызвала тревожную концентрацию токсинов, но имела наименьшее количество по сравнению с ее ароматическими аналогами.

При этом Национальная ассоциация свечей утверждает, что свечи "безопасны для использования на дому", и их позиция базируется на исследовании 2021 года, которое заключалось в сжигании 24 соевых и парафиновых свечей, ароматизированных и без ароматизаторов.

Исследование являлось совместным усилием NCA, Европейской ассоциации производителей свечей и Латиноамериканской ассоциации свечей. (Членами NCA являются некоторые из популярнейших компаний по производству обычных свечей и одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Ассоциацию также возглавляют люди, работающие в ведущих брендах обычных свечей).

Нет нормативных актов, требующих полной маркировки содержимого свечи, а также ни одного постороннего тестирования для проверки утверждений производителей. Из-за отсутствия контроля компании могут маркировать свечи как "на основе сои", даже если только небольшой процент воска составляет соя.

Ароматические свечи нужно использовать с осторожностью (фото: freepik.com)

Как пользоваться ароматическими свечами безопаснее

Некоторые из потенциально выделяемых свечами химических веществ быстро покидают организм, тогда как другие могут накапливаться со временем. Лишь несколько исследований изучали непосредственное влияние свечей на здоровье человека.

Однако по словам ученых, мы можем экстраполировать то, что мы знаем о неблагоприятном влиянии этих (продуктов горения) на здоровье в других условиях.

Есть достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что горящие свечи дома могут быть вредны для здоровья, и, возможно, следует исключить их из длинного списка загрязнителей, которым многие люди подвергаются ежедневно.

Особенно уязвимые лица должны учитывать это указание. Эти группы включают людей с респираторными проблемами, такими как астма или хроническое абструктивное заболевание легких.

Также следует с осторожностью относиться к свечам с ароматом эфирных масел - они так же могут быть вредными при сжигании, а некоторые виды масел токсичны для детей и животных.

Если вы хотите продолжать использовать свечи, эксперты дают несколько советов, как минимизировать потенциальные риски для здоровья.