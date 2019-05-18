На Арнольда Шварценеггера напали в Африці: шокуюче відео

Невідомий напав на Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер потрапив у неприємну ситуацію під час свого візиту в Південну Африку. Коли він спілкувався з шанувальниками, невідомий чоловік у стрибку двома ногами вдарив легендарного актора в спину.
Судячи з відео, після нападу на 71-річного Шварценеггера, чоловіка швидко скрутили й вивели.
Арнольд Шварценеггер став жертвою нападу (відео: YouTube/World's Strongest Fan)
Варто зазначити, що залізний Арні приїхав у Сендтон для участі в програмі Arnold Classic Africa - це міжнародний спортивний турнір, в якому можуть взяти участь понад 20 тисяч спортсменів з шести континентів у 86 різних видах спорту.
Арнольд Шварценеггер став жертвою нападу (відео: YouTube/Ivan Bodybuilding)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
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