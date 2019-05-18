На Арнольда Шварценеггера напали в Африці: шокуюче відео

Арнольд Шварценеггер потрапив у неприємну ситуацію під час свого візиту в Південну Африку. Коли він спілкувався з шанувальниками, невідомий чоловік у стрибку двома ногами вдарив легендарного актора в спину.

Судячи з відео, після нападу на 71-річного Шварценеггера, чоловіка швидко скрутили й вивели.

Арнольд Шварценеггер став жертвою нападу (відео: YouTube/World's Strongest Fan)

Варто зазначити, що залізний Арні приїхав у Сендтон для участі в програмі Arnold Classic Africa - це міжнародний спортивний турнір, в якому можуть взяти участь понад 20 тисяч спортсменів з шести континентів у 86 різних видах спорту.

Арнольд Шварценеггер став жертвою нападу (відео: YouTube/Ivan Bodybuilding)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Це мене так злить. Я відчуваю, що хтось штовхнув мою собаку! Йому пощастило, що там були камери і діти! І, звичайно, Шварценеггер впорався з цим, як чемпіон;

Це просто звір, а не людина;

Безпека повинна бути посилена. Охоронці, можливо, відволіклися;

Сподіваюся з Арнольдом все добре, у 80-х роках він був моїм кумиром, я хотів бути на нього схожим...

Повісити його на міській площі і цього більше ніколи не станеться;

Це чорний Джон Коннор, посланий з майбутнього, щоб знищити термінатора і зупинити судний день в Уганді!

Його охорона повністю провалилася. Йому дуже пощастило, що хлопець не вчинив напад з ножем;

Мені огидно, якого біса?!

Охоронці куди дивилися? Ворон рахували?

Нападник вирішив прославитися.

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