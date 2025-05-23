Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет здорового старения: без диет и жестких правил

Легендарный голливудский актер Арнольд Шварценеггер поделился секретом, который играет решающую роль в здоровом старении тела. По его словам, важным является физическая активность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Почему спорт важен

77-летний актер отметил на важности оставаться активным в любом возрасте.

"Очень важно не прекращать двигаться, когда тебе 50 или 60 лет. Если ты остановишь движение, то это первый шаг к смерти. Если ты отдыхаешь, ты ржавеешь", - заявил он.

Также подчеркнул, что постоянное движение является ключом к здоровому старению, особенно в возрасте 50-60 лет. Однако интенсивность активности не является главным.

Несмотря на то, что Шварценеггер сыграл на большом экране роли несокрушимых персонажей, он пережил несколько серьезных проблем со здоровьем. Он перенес две операции на открытом сердце и в прошлом году ему установили кардиостимулятор из-за генетической болезни сердца. К тому же он перенес операцию по замене тазобедренного сустава.

"Не позволяйте ничему стать помехой. Тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь", - добавил он.

Спорт учит ставить перед собой цель и достигать ее, что полезно не только в зале, но и в жизни в целом. Занятия спортом часто объединяют людей, способствуют общению и взаимной поддержке.

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Каких еще привычек придерживается Шварценеггер

Сбалансированное питание

Шварценеггер с возрастом перешел на преимущественно растительную диету, уменьшив потребление мяса. Он подчеркивает важность питания для энергии и долголетия.

Ранний подъем и дисциплина

Он просыпается рано и четко придерживается режима дня, что помогает оставаться собранным и эффективным.

Ментальная активность

Шварценеггер постоянно работает над новыми проектами - он пишет, ведет подкасты, выступает на конференциях. Ментальная активность держит его ум острым.

Позитивное отношение к жизни

Арнольд придерживается философии благодарности, оптимизма и постоянного развития, что поддерживает его мотивацию.