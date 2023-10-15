Археологи обнаружили загадочные фигурки из золотой фольги. Над ними все ломают голову (фото)

Во многих странах при строительстве тех или иных объектов археологи обнаруживают уникальные исторические находки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об остатках языческого храма с золотыми сокровищами, которые были обнаружены во время строительства дороги в Норвегии.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Музея истории культуры Норвегии.
Недавно в Музее истории культуры Норвегии сообщили, что во время строительства дороги в поселке Вингром обнаружили останки древнего языческого храма, в котором находились уникальные золотые сокровища. Этот поселок расположен недалеко от города Лиллегаммер в губернии Оппланн (в 176 км от Осло).
Исследователи установили, что найденные золотые предметы относятся ко временам королевской династии Меровингов. С V века до середины VIII века они правили на значительной территории нынешней Франции и Бельгии, а также на части территорий Германии и Швейцарии.
Некоторые золотые объекты были найдены в ямах, где когда-то стояли опорные балки для языческого храма, остальные - на месте стен.
Они настолько малы, что их даже сложно заметить (фото: Kulturhistorisk museum)
Счастью исследователей нет предела (фото: Kulturhistorisk museum)
По словам археологов, в общей сложности уже было найдено 35 подобных золотых объектов, которые на самом деле являются монетами, хотя и квадратной формы. Размером они - с ноготь и очень тонкие.
Первые 30 монет исследователи нашли раньше (в пределах других раскопок), еще пять - недавно.
Некоторые ученые окрестили их монетами "золотых старцев", ведь на них выгравированы удивительно детальные изображения мужчин и женщин в роскошной одежде (хорошо заметны даже украшения, прически, предметы в руках). Другие называют их миниатюрными "золотыми слитками".
В Музее истории культуры Норвегии рассказали, что эти монеты - крошечные кусочки золотой жести, тонкие как бумага или алюминиевая фольга. На них выштампованы фигуры (мужчины, женщины, или же пары - мужчина и женщина, стоящие друг против друга).
Эти монетки - прекрасны (фото: Kulturhistorisk museum)
Несмотря на крошечный размер монет, выгравированные на них фигуры и мотивы отличаются поразительным количеством деталей. Например, изображенная на одной из них женщина имеет четко "прорисованное" платье со шлейфом и плащом, а мужчина одет в короткий халат, из-под которого видны ноги.
По словам археологов, "золотые старцы" настолько подробны и разнообразны, что являются источником для:
Детализация изображения действительно впечатляет (фото: Kulturhistorisk museum)
Уточняется, что большинство подобных монет в древности имели, вероятно, мифическое или ритуальное значение.
Ученые предполагают, что на них высечено изображение бога Фрейра (в германо-скандинавской мифологии - бог плодовитости и лета) и его жены Герд (прекрасной владычицы всех рек, озер и водопадов Йотунгейма - одного из девяти миров скандинавской мифологии, населенного великанами).
Их могли приносить в жертву во время свадеб или ритуалов плодородия.
Некоторые предполагают также, что золотые монеты были разновидностью "храмовых денег" - средством платежа в ритуальной сфере (золотые монетки не имеют отверстий, поэтому их вряд ли носили как украшения).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Средиземном море нашли уникальные античные сокровища затонувшего города.
Кроме того, историки показали уникальные украшения времен Киевской Руси.