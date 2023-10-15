Археологи обнаружили загадочные фигурки из золотой фольги. Над ними все ломают голову (фото)

Где нашли сокровища

Недавно в Музее истории культуры Норвегии сообщили, что во время строительства дороги в поселке Вингром обнаружили останки древнего языческого храма, в котором находились уникальные золотые сокровища. Этот поселок расположен недалеко от города Лиллегаммер в губернии Оппланн (в 176 км от Осло).

Исследователи установили, что найденные золотые предметы относятся ко временам королевской династии Меровингов. С V века до середины VIII века они правили на значительной территории нынешней Франции и Бельгии, а также на части территорий Германии и Швейцарии.

Некоторые золотые объекты были найдены в ямах, где когда-то стояли опорные балки для языческого храма, остальные - на месте стен.

Они настолько малы, что их даже сложно заметить (фото: Kulturhistorisk museum)

Счастью исследователей нет предела (фото: Kulturhistorisk museum)

Что известно о золотых фигурках

По словам археологов, в общей сложности уже было найдено 35 подобных золотых объектов, которые на самом деле являются монетами, хотя и квадратной формы. Размером они - с ноготь и очень тонкие.

Первые 30 монет исследователи нашли раньше (в пределах других раскопок), еще пять - недавно.

Некоторые ученые окрестили их монетами "золотых старцев", ведь на них выгравированы удивительно детальные изображения мужчин и женщин в роскошной одежде (хорошо заметны даже украшения, прически, предметы в руках). Другие называют их миниатюрными "золотыми слитками".

В Музее истории культуры Норвегии рассказали, что эти монеты - крошечные кусочки золотой жести, тонкие как бумага или алюминиевая фольга. На них выштампованы фигуры (мужчины, женщины, или же пары - мужчина и женщина, стоящие друг против друга).

Эти монетки - прекрасны (фото: Kulturhistorisk museum)

Уникальность находки

Несмотря на крошечный размер монет, выгравированные на них фигуры и мотивы отличаются поразительным количеством деталей. Например, изображенная на одной из них женщина имеет четко "прорисованное" платье со шлейфом и плащом, а мужчина одет в короткий халат, из-под которого видны ноги.

По словам археологов, "золотые старцы" настолько подробны и разнообразны, что являются источником для:

изучение обычаев одежды того времени

иконографии (исследования выполненных живописными, скульптурными или графическими средствами изображений лиц, событий, местностей)

Детализация изображения действительно впечатляет (фото: Kulturhistorisk museum)

Уточняется, что большинство подобных монет в древности имели, вероятно, мифическое или ритуальное значение.

Ученые предполагают, что на них высечено изображение бога Фрейра (в германо-скандинавской мифологии - бог плодовитости и лета) и его жены Герд (прекрасной владычицы всех рек, озер и водопадов Йотунгейма - одного из девяти миров скандинавской мифологии, населенного великанами).

Их могли приносить в жертву во время свадеб или ритуалов плодородия.

Некоторые предполагают также, что золотые монеты были разновидностью "храмовых денег" - средством платежа в ритуальной сфере (золотые монетки не имеют отверстий, поэтому их вряд ли носили как украшения).