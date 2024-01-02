Археологи обнаружили останки нового вида людей. Это открытие переворачивает представление об эволюции

Что известно о находке

Отмечается, что саму находку обнаружили еще в 2021 году. Исследователи Израэль Гершковитц, Йосси Зайднер и их коллеги предположили, что эта новая популяция гоминидов, известная как Nesher Ramla Homo, обменивалась как своими генами, так и культурой с соседними популяциями Homo sapiens.

Обнаруженные окаменелости состояли из правой теменной кости, задней/боковой части черепа и практически полной нижней челюсти. После анализа команда поняла, что фрагменты принадлежали кому-то, кто, по их мнению, не был полностью Homo sapiens, но они также не были неандертальцами - единственным другим видом гоминин, который жил в этом регионе.

Фото найденных фрагментов черепа и челюсти (фото: iflscience)

Теменная кость имеет "архаические" черты, которые полностью отличаются от ранних и недавних Homo sapiens, а также она является слишком толстой для костей, найденных у неандертальцев. Кроме того, челюстная кость имеет архаические черты, которые также появляются у неандертальцев.

Ученые заявляют, что это новая популяция Homo, которая была где-то между этими видами и могла представлять одного из последних общих предков неандертальцев и выживших людей.

"Несмотря на это, возраст материала Нешер Рамла (регион, где нашли фрагменты), несоответствие морфологического и археологического родства и местоположения на перекрестке Африки и Евразии, делают это открытие великим", - заявила палеоантрополог и директор Даквортской лаборатории Кембриджского университета Марта Лар.

Почему это открытие важно

Если открытие подтвердится, то оно сможет объяснить некоторые предыдущие находки. К примеру, знаменитую "леди Табун", которую археологи нашли в 1932 году. Вероятно, она также относится к этой потенциально новой популяции гоминидов. А это существенно влияет на понимание эволюции человека.

Однако, некоторые ученые настроены скептически. В своем блоге палеоантрополог Джон Хоукс предполагает, что могут быть другие объяснения, кроме существования новой неизвестной популяции H. sapiens.

"Это провокационное предположение о том, что долговременная отдельная популяция когда-то существовала в юго-западной Азии. Эта идея объединяет по крайней мере три образца окаменелостей в регионе, которые иначе не подходят ни к неандертальцам, ни к современным окаменелости, найденных в Африке", - написал ученый.

Хоукс дает альтернативное объяснение, что фрагменты могут относиться к денисовцам - другой архаической популяции гоминидов, которая имела близкие связи с неандертальцами и ранними людьми. Это только одна из версий.

Отметим, что пока окончательно неизвестно, действительно ли Nesher Ramla Homo является новой популяцией людей, но дальнейшие исследования должны установить это.