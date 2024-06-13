Археологи нашли захоронение младенцев под доисторическим "драконовым камнем"

Драконовые камни, также известные как вишапакар - базальтовые монолиты, найдены на Армянском нагорье. Эти камни украшены резными изображениями животных, такими как рыбьи головы или змеи, якобы изображающие образ вишапа, водяного дракона армянского фольклора.

Почти все монолиты найдены у горных источников или каналов, что свидетельствует о ритуальной ассоциации с водой.

В селе Лчашен на северо-западной окраине высокогорного озера Севан археологи раскопали "камень-дракона", украшенный изображением принесенного в жертву вола. Вытекающая изо рта вола жидкость может представлять воду, кровь или синекдоху обоих.

Раскопки обнаружили под камнем могильную яму, датируемую 16 веком до нашей эры. В яме есть два захоронения младенцев, у которых исследование их ДНК показало, что они были родственными женщинами второй ступени с идентичными митохондриальными последовательностями, что указывает на то, что младенцы тесно связаны.

Схема захоронения младенцев (фото: А. Хахвердян)

Оба скелета принадлежали новорожденным от 0 до 2 месяцев, которые могли быть близнецами или близнецами. Анализы генома указывают, что у детей было родство второй степени.

В яме также были найдены археологические материалы, такие как расписная керамика, бронзовая шпилька, бусина сердолика, костяная игла, обломок обсидиана, а также человеческие кости взрослого человека.

Драконовые камни в Армении (фото: А. Хахвердян)

По словам авторов исследования, "в Армении поздней бронзы в целом и в Лчашене в частности детские захоронения являются редкостью, а захоронения двух новорожденных в сочетании с монументальной стелой уникальны".

"На Южном Кавказе стелы иногда используют для обозначения могил. Однако из 454 могил бронзового века, раскопанных в Лчашене, ни одна не была обозначена какими-либо стелами. Только эта могила была обозначена драконьим камнем", - отмечают археологи.

Лчашен стал хорошо известен в мировой археологии, особенно благодаря находкам хорошо сохранившихся колесных деревянных транспортных средств из гробниц поздней бронзы, возникших после того, как воды озера Севан снизились.

С 1950-х годов исследования памятника расширили понимание моделей развития обществ бронзового и железного века на Южном Кавказе.

Объект включает крепость железного века с урартской клинописью наскальной надписью царя Аргишти I VIII века до нашей эры, поселения ранней и средней бронзы на территории крепости и могильники средней и поздней бронзы, включая скопление отдельных элитных курганов в районе современной деревни Л.

Из клинописной надписи мы знаем название города-крепости железного века, а возможно и раньше - Иштикуни.