Археологи виявили стародавній череп зі слідами хірургічної операції: йому більше 2000 років

Череп перуанського воїна, якому понад 2000 років, зараз знаходиться в Музеї остеології Skeletons в Оклахомі. За даними досліджень, цей воїн отримав рану в бою, і лікарі тих часів провели йому унікальну операцію.

У цього черепа витягнута форма і на думку вчених, вона стала такою в результаті зв'язування. У ті часи така форма черепа вказувала на соціальний статус.

Багато питань у дослідників викликала металева пластина, яка була розміщена в черепі. Ймовірно, стародавні перуанські хірурги провели операцію з імплантації, щоб відновити зламаний череп.

Склад металу на цей момент з'ясувати не вдалося, але на думку вчених, це вказує на прямі докази існування стародавньої хірургії.

Вдалося також з'ясувати, що пластину не заливали, а саме помістили в череп, щоб зв'язати зламані кістки.

І ця операція не стала посмертною або смертельною – древній воїн потім з нею жив. На це вказує те, що пластина встигла зростися з кістками черепа.

Фото: Музей остеології