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Археологи виявили стародавній череп зі слідами хірургічної операції: йому більше 2000 років

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Вівторок 25 січня 2022 15:16
Археологи виявили стародавній череп зі слідами хірургічної операції: йому більше 2000 років Фото: Археологи знайшли стародавній череп зі слідами хірургічної операції (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Американські вчені та археологи зробили сенсаційне відкриття, яке повністю перевернуло уявлення про давню медицину.

Як повідомляє видання Express, в одному з черепів перуанського воїна виявили металеву пластину та сліди хірургічної операції.

Череп перуанського воїна, якому понад 2000 років, зараз знаходиться в Музеї остеології Skeletons в Оклахомі. За даними досліджень, цей воїн отримав рану в бою, і лікарі тих часів провели йому унікальну операцію.

У цього черепа витягнута форма і на думку вчених, вона стала такою в результаті зв'язування. У ті часи така форма черепа вказувала на соціальний статус.

Багато питань у дослідників викликала металева пластина, яка була розміщена в черепі. Ймовірно, стародавні перуанські хірурги провели операцію з імплантації, щоб відновити зламаний череп.

Склад металу на цей момент з'ясувати не вдалося, але на думку вчених, це вказує на прямі докази існування стародавньої хірургії.

Вдалося також з'ясувати, що пластину не заливали, а саме помістили в череп, щоб зв'язати зламані кістки.

І ця операція не стала посмертною або смертельною – древній воїн потім з нею жив. На це вказує те, що пластина встигла зростися з кістками черепа.

Археологи виявили стародавній череп зі слідами хірургічної операції: йому більше 2000 роківАрхеологи виявили стародавній череп зі слідами хірургічної операції: йому більше 2000 роківФото: Музей остеології

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині знайшли жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти.

А також розповідали про те, що археологи знайшли величезний череп, який може спростувати теорії про походження людини.

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