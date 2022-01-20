Археологи знайшли величезний череп, який може спростувати теорії про походження людини

Повідомляється, що на стоянці Сюйцзяо в північній частині Китаю був виявлений череп гомініна. Обсяг цього черепа досягає 1700 кубічних сантиметрів і параметри дозволяють припустити, що предки сучасної людини могли бути володарями "мозку Ейнштейна".

Череп був знайдений давно, але дослідники з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Академії наук Китаю разом із зарубіжними колегами провели його реконструкцію за допомогою томографії та принципу дзеркального відображення тільки зараз.

Виявилося, що цей череп перевершує в кілька разів раніше знайдені останки. Передбачалося, що мозок стародавньої людини мав не більше 1200 кубічних сантиметрів.

Мозок сучасної людини в середньому становить 1400 кубічних сантиметрів. У рідкісних випадках цей діапазон розмірів може коливатися від 1100 до 1700 кубічних сантиметрів.

До недавнього часу вважалося, що обсяг мозку древніх людей від австралопітеків до Homo Erectus збільшувався поступово. Але знахідки різних черепів повністю спростовують цю версію антропологів.

Нова знахідка на півночі Китаю на стоянці Сюйцзяо дозволяє припустити, що цей вид міг бути проміжною ланкою між людиною розумною і сучасним жителем Землі.

На місці розкопок було виявлено 18 фрагментів черепа і 3 зуби більше десятка людей. І результати інших археологічних розкопок в цій місцевості демонструють, що люди з Сюйцзяо виготовляли знаряддя з каменю і займалися груповим полюванням.