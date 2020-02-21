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Арахамія засвітився на "Битві екстрасенсів": з'явилося відео

Новини » Життя   

Давид Арахамія брав участь у "Битві екстрасенсів" в якості гостя

Давид Арахамія знімався в популярному шоу "Битва екстрасенсів". Він засвітився на одній з передач, де був запрошеним гостем-мільйонером під псевдонімом Девід Браун.

За правилами передачі, головна учасниця шоу повинна була серед гостей знайти мільйонера, і вона вказала на Давида Арахамію.

"Людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. Вам вернеться за те, що ви допомагаєте комусь", - сказала екстрасенс Арахамії. Відео програми розмістила на YouTube каналі одна з учасниць шоу Ганна Арджеванідзе.

Під час передачі глава фракції "Слуга народу" підтвердив, що він дійсно мільйонер і розповів, чим займався на той момент.

"Я заснував один з самих великих волонтерських фондів у країні, там більш як 400 млн гривень зібрали, допомогли армії, сім'ям загиблих", - розповів Арахамія.

Давид Арахамія засвітився на "Битві екстрасенсів"

На новину про участь у "Битві екстрасенсів" Давида Арахамії відреагували користувачі в соціальних мережах. Деякі посміялися з цього факту, а деякі розкритикували.

  • Їх реально по кастингах і масовках зібрали.
  • Мене колись в "Караоке на Майдані" раз показали. Це вже вважається, що можна йти в політику чи ще ні?
  • Напевно, я щось пропустив знову? А в чому проблема в даному випадку?
  • У них там "пороблено"?
  • Так Давид лаваші на Прорізній продавав.
  • Якийсь боллівудський рімейк "Шоу Трумана"
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