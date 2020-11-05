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Арахамія грубо вилаявся матом у Раді: з'явилося відео

Автор: Володимир Костирін

Спікер емоційно відреагував на відсутність деяких "Слуг народу"

Давид Арахамія вилаявся матом прямо у Верховній Раді під час засідання. Народний депутат і голова фракції "Слуги народу" не стримав емоцій через відсутність своїх колег у парламенті при голосуванні.

Інцидент 5 листопада зняли на відео, після чого ролик було опубліковано в пабліку "Шалена Бджілка" на Facebook (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!)

На кадрах видно, як до президії підходить нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та інформує спікера, який в цей час радився з іншими парламентарями, що не всі депутати від монобільшості встигли проголосувати.

"Дмитре! Дві людини не встигли натиснути (на кнопку)", - звернувся він до Арахамії.

"Не встигли, бл***! На роботу треба ходити, Миколо!" - дуже різко відреагував на це голова Ради, не вимкнувши мікрофон.

"Ну так а що я можу зробити?" - розводить руками Тищенко.

Нецензурна лайка прозвучала, коли в залі парламенту була велика кількість депутатів.

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Відео: Давид Арахамія вилаявся матом у Раді

Раніше повідомлялося, що сьогодні нардепи влаштували бійку в Раді - поскандалили виключені з партії "Слуга народу" депутати Олександр Юрченко та Гео Лерос.

Також ми писали про те, що нещодавно Арахамія виправдався за скандал зі скороченням ЗСУ і розповів про українську паперової армію в тилу.

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