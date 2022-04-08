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Якщо в аптеці нема ваших ліків: названо аналоги життєво важливих препаратів

Фото: Що робити, якщо в аптеці нема ваших ліків (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповів, що робити, якщо ви зіткнулися в перебоях з постачаннями ваших життєво необхідних ліків.

Аналоги назвав український лікар-невролог Євген Скрипник.

В списку йде мова про аналоги антидепресантів, нейролептиків, протисудомних препаратів. Перша назва - це назва діючої речовин і далі вказані аналоги препарату

Антидепресанти:

  • Есциталопрам (Ципралекс, Асіталокс, Гіацинтія, Еліцея, Реціта, Феліз, Циклокс, Есцитам, Есцитам-Асіно, Езопрам, Медопрам, Депресан, Есциталопрам-Тева, Ессобел).
  • Сертралін (Золофт, Асентра, Дебітум, Залокс, Сертралофт, Серліфт, Стимулотон, Емотон).
  • Флуоксетин (Продеп, Флуксен).
  • Пароксетин (Паксил, Трівонор, Рексетин, Пароксин).
  • Дулоксетин (Сімода, Нексетин, Ревівал, Депратал, Дюксет, Дюлок, Дулоксетин, Дулоксин, Симбалта).
  • Венлафаксин (Венлаксор, Велаксин, Алвента, Віпакс, Лафаксин, Медофаксин, Венлафаксин-ЗН).

Нейролептики:

  • Клозапін (Азалептол, Азапін).
  • Кветіапін (Сероквель, Кветірон, Кветіксол, Кетілепт, Кветіпін, Квентіакс).
  • Аріпіпразол (Арілентал, Фрейм, Аріпразол, Абіліфай, Арип МТ, Абізол, Мінтегра, Міріум, Зілаксера).
  • Рісперидон (Рисперон, Рісполепт, Аріс, Нейриспін, Риспаксол, Ріспетрил,Риссет, Росемід, Торендо).
  • Аріпіпразол (Арілентал, Еголанзе, Зіпрекса, Аріпразол, Адажио).

Протисудомні препарати та нормотиміки:

  • Вальпроком хроно (Депакін хроно, Енкорат хроно, Конвулекс).
  • Карбамазепін (Мезакар, Карбамазепін, Фінлипсин, Зептол, Карбалекс, Тегретол).
  • Прегабалін (Лірика, Галара, Зонік, Габана, Неогабін, Альгеріка, Бапре, Лінбаг, Екзиста, Лігато, Нейралгін, Лінефор, Ліриджуб, Люгабалін, Максгалін, Неурокем, Огранія, Пагамакс, Пафія, Пегасет, Прегабалін, Прегабіо, Прегадол, Презел, Сдорега, Торгабалін).

Ламотриджин (Ламотрин, Ланістор, Епілептал, Ламал, Ламітор, Ламітрил, Ламолентал, Ланроз).

Раніше ми писали, що лікар розповів всю правду про крапельниці "для профілактики і чистки судин".

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