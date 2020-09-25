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В аптеці Дніпра продавали ліки від COVID-19: чим це закінчилося

Автор: Людмила Жукова

Аптеку оштрафували за фейковий препарат від коронавірусу

У Дніпрі аптека торгувала підробленими ліками від коронавірусу, тобто вводила людей в оману. Від COVID-19 ще не придумали препарату, який може його побороти. Антимонопольний комітет прийняв рішення оштрафувати аптеку на 30 тисяч гривень і провести розслідування інциденту.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький. Зазначимо, що препарат називався "Антикоронавірус". Вартість однієї баночки таблеток була 55 гривень.

"Звичайно, ліків проти COVID-19 не було тоді в природі, немає досі. А препарати з назвою "Антикоронавірус" є", - написав Хмельницький.

Згідно з опитуванням АМКУ, 76,8 % респондентів, купуючи такий товар, вважали, що у нього є профілактичні або лікарські властивості.

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Дніпрі торгували ліками від коронавірусу (фото: facebook.com/khmelnitskyy.aleksey)

Зазначимо, що Держпродпотребслужба повідомила, що в Україні не зареєстровано жодного препарату, який сприяє лікуванню коронавірусу. Вся подібна реклама таких засобів є незаконною і буде каратися.

Як ми раніше повідомляли, Комаровський повідомив, коли в Україні буде нова хвиля COVID-19.

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