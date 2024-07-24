Аппетитные формы и здоровый вес: сколько весят Дорофеева, Могилевская и другие украинские звезды

Александра Зарицкая

Вес солистки группы KAZKA, признается она, у нее очень часто меняется. Однако если до похудения исполнительница весила около 100 килограммов, то сейчас вес звезды плюс-минус 80.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Наталья Могилевская

Ведущий "Нашего радио" Андрей Черновол в одном из эфиров рассекретил вес Натальи Могилевской. Говорит, что он составляет 72 кг.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Надя Дорофеева

А вот вес певицы Нади Дорофеевой составляет 48 килограммов при росте 168 см.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva​​​)

alyona аlyona

В настоящее время знаменитость, рост которой 165 см, весит 127 килограммов.

alyona аlyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official​​)

Тина Король

Вес ее коллеги Тины Кароль - 53,3 кг. Это при росте 168 см.

Тина Король (фото: instagram.com/tina_karol​​)

Оля Полякова

Исполнительница призналась, что ее рост составляет 180 см. По словам артистки, сейчас у нее идеальный вес, как для параметров - 66,6 кг.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic​​)

Антонина Хижняк

Недавно актриса Антонина Хижняк, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Спіймати Кайдаша", пожаловалась на лишние килограммы.

В настоящее время знаменитость весит 57,8 кило. Впрочем, артистка решительно настроена вернуть свое тело в форму.

Антонина Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress ​​)