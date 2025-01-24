Аня Жук погибла в ДТП. Стася Макеева со слезами раскрыла несбывшуюся мечту подруги-блогерши

24 января в жутком ДТП погибла Аня Жук - блогерша и мать троих детей, известная как Аннет. Ее подруга Стася Макеева прокомментировала трагедию и рассказала, о чем мечтала погибшая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Макеевой.

Стася отреагировала на смерть Ани Жук

Сегодня Макеева планировала отмечать день рождения своей дочери Мишель, которой исполнилось 4 года. Однако утром Стася увидела новости и узнала, что в ДТП погибла ее подруга.

Это потрясло блогершу, а потому она отменила празднование. По словам Стаси, она надеется, что потом дочь поймет ее решение, а пока она даже не в силах объяснить малышке, почему все вокруг плачут.



Стася перенесла празднование Дня рождения дочери (скриншот)

Макеева рассказала, что очень дорожила дружбой с Жук. Также она отметила, что Аня была "душевным и добрым человеком". Помимо этого, у погибшей была мечта, которую она не успела воплотить в жизнь.



Стася в слезах рассказала о смерти подруги (скриншот)

"Всем помогала, она за всех переживала. Никогда не оставит никого в трудную

минуту. Она была душой любой компании Она так хотела жить! Она так хотела родить еще дочку", - написала Стася.

Стася Макеева рассказала о погибшей подруге (скриншот)

Гибель Ани Жук - что известно

24 января на трассе в Полтавской области произошло ДТП. По предварительным данным, муж Жук, который находился за рулем Lexus, пошел на обгон и врезался в припаркованную фуру.

"В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника Lexus от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиль Lexus (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирован в Лубенскую больницу ", - рассказали в полиции.