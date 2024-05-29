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Аня Тейлор-Джой очаровала соблазнительной фотосессией: это невероятно

Аня Тейлор-Джой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Аня Тейлор-Джой очень часто приятно шокирует своих поклонников интересными и неординарными образами. И крайний – не стал исключением.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы.

Аня Тейлор-Джой показала роскошные образы

Американско-британская актриса Аня Тейлор-Джой в роскошных образах стала главной героиней свежего номера Flaunt Magazine.

Она украсила обложку журнала и дала развернутое интервью, в котором рассказала о роли в новом фильме "Фуриос: Хроники Безумного Макса".

Интересно, что именно в платье Lever Couture от украинской дизайнерки Леси Верлингьери из коллекции Velocity of Emotions, Аня предстала на обложке. Украинская одежда засветилась не только на обложке, но и в cover story. Дополнили образы ювелирные украшения от всемирно известного бренда Tiffany & Co, а именно колье, серьги и браслет.

Блестящий наряд, в сочетании с вырезами, удачно подчеркнул стройную фигуру актрисы, а украшения и оперные перчатки придали образу завершенности и определенной таинственности.

Аня Тейлор-Джой в новом образе (Скриншоты)

Для съемки Аня Тейлор-Джой примерила еще один знаковый наряд от Lever Couture - невесомое белое платье Leleka с уже в прошлом сезоне осень-зима 2022 года.

Автором этих кадров стала Эллен фон Унверт. Стоит отметить, что на фото Эллен сложно узнать известных моделей. Фон Унверт снимает их в состоянии искренней эмоциональной игры, когда они живут вроде бы в своем отдельном мире.

Аня Тейлор-Джой не стала исключением и также показала в фотосессии много искренних и непредвиденных эмоций, раскрывших ее с новых сторон и позволяющих показать артистичность Ани.

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